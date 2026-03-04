Il ministro Nordio atterra al 'Viviani' di Potenza. E l'elicottero danneggia il manto sintetico

Ha del paradossale quanto accaduto allo stadio 'Alfredo Viviani' di Potenza, nella serata di ieri, quando sul manto sintetico dell'impianto è atterrato l'elicottero che ha trasportato nella città lucana il ministro della Giustizia Carlo Nordio...devastando lo stesso terreno di gioco al campo di proprietà della FIGC. La brutta sorpresa, come emerge da diversi media, è stata trovata stamani, e l'impianto è stato ovviamente chiuso: probabilmente per la forza delle eliche e il peso del mezzo, il manto si è sollevato e riappoggiato poi sul terreno in maniera non uniforme.

Come si legge poi sull'edizione on line de La Gazzetta del Mezzoggiorno, il presidente della Federazione Basilicata Emilio Fittipaldi ha preferito non commentare la vicenda, mentre il coordinatore della città di Potenza di Basilicata Casa Comune Roberto Rizzi si è così espresso: "Le regole valgono per tutti, anche per i ministri. Quanto accaduto è un fatto grave che merita chiarezza immediata. Chiediamo chiarimenti pubblici sulle autorizzazioni rilasciate, l'accertamento delle eventuali responsabilità e il ripristino immediato dell’impianto a spese di chi ha causato il danno".

Non resta quindi che attendere gli sviluppi di questa vicenda, anche per capire come verrà gestita la sistemazione del manto sintetico in vista delle gare anche del campionato di Serie C. A Potenza, infatti, non gioca solo la squadra cittadina, ma anche il Sorrento...