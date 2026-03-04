Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il ministro Nordio atterra al 'Viviani' di Potenza. E l'elicottero danneggia il manto sintetico

Il ministro Nordio atterra al 'Viviani' di Potenza. E l'elicottero danneggia il manto sinteticoTUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 21:34Serie C
Claudia Marrone

Ha del paradossale quanto accaduto allo stadio 'Alfredo Viviani' di Potenza, nella serata di ieri, quando sul manto sintetico dell'impianto è atterrato l'elicottero che ha trasportato nella città lucana il ministro della Giustizia Carlo Nordio...devastando lo stesso terreno di gioco al campo di proprietà della FIGC. La brutta sorpresa, come emerge da diversi media, è stata trovata stamani, e l'impianto è stato ovviamente chiuso: probabilmente per la forza delle eliche e il peso del mezzo, il manto si è sollevato e riappoggiato poi sul terreno in maniera non uniforme.

Come si legge poi sull'edizione on line de La Gazzetta del Mezzoggiorno, il presidente della Federazione Basilicata Emilio Fittipaldi ha preferito non commentare la vicenda, mentre il coordinatore della città di Potenza di Basilicata Casa Comune Roberto Rizzi si è così espresso: "Le regole valgono per tutti, anche per i ministri. Quanto accaduto è un fatto grave che merita chiarezza immediata. Chiediamo chiarimenti pubblici sulle autorizzazioni rilasciate, l'accertamento delle eventuali responsabilità e il ripristino immediato dell’impianto a spese di chi ha causato il danno".

Non resta quindi che attendere gli sviluppi di questa vicenda, anche per capire come verrà gestita la sistemazione del manto sintetico in vista delle gare anche del campionato di Serie C. A Potenza, infatti, non gioca solo la squadra cittadina, ma anche il Sorrento...

Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Serie C, 30ª giornata: Samb e Ascoli chiudono il primo tempo sul risultato di 0-0... Serie C, 30ª giornata: Samb e Ascoli chiudono il primo tempo sul risultato di 0-0
Il ministro Nordio atterra al 'Viviani' di Potenza. E l'elicottero danneggia il manto... Il ministro Nordio atterra al 'Viviani' di Potenza. E l'elicottero danneggia il manto sintetico
Serie C, 30ª giornata: i risultati dopo i primi 45'. Arezzo e Ravenna ferme sul pareggio... Serie C, 30ª giornata: i risultati dopo i primi 45'. Arezzo e Ravenna ferme sul pareggio
Serie C, 30ª giornata: i risultati e la classifica del Girone B aggiornata. Sorride... Serie C, 30ª giornata: i risultati e la classifica del Girone B aggiornata. Sorride la Juve NG
Serie C, Giudice Sportivo Girone A: sei squalificati per un turno. Multe a Triestina... Serie C, Giudice Sportivo Girone A: sei squalificati per un turno. Multe a Triestina e Ospitaletto
Doppia revisione FVS per il gol della Juve: ma è solo una la card utilizzata dal... Doppia revisione FVS per il gol della Juve: ma è solo una la card utilizzata dal Pontedera
Trasferta di Benevento vietata, il Catania 'ovvia' al problema: maxischermo al 'Massimino'... Trasferta di Benevento vietata, il Catania 'ovvia' al problema: maxischermo al 'Massimino'
Serie C, 30ª giornata: i risultati parziali. Juve NG in vantaggio a Pontedera, bene... Serie C, 30ª giornata: i risultati parziali. Juve NG in vantaggio a Pontedera, bene il Gubbio
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
Le più lette
1 Fabregas: "Bastoni fischiato perché gioca nell'Inter, la più forte d'Italia. Va protetto"
2 Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
3 Juventus, Malen può diventare un nome buono per l'attacco. La Roma ha bisogno della Champions
4 Juve, altro che Spalletti: a rischio c'è Comolli. Manna sotto valutazione a Napoli: dirigenze in bilico
5 Il mancato ritorno di Kolo Muani alla Juventus si sta rivelando un fallimento per tutti
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, Fabiani e la protesta dei tifosi: "Non entro nel merito, servirebbe buon senso"
Immagine top news n.1 Ricci verso Milan-Inter: "Scudetto? Un sogno, l'obiettivo è la Champions e siamo a buon punto"
Immagine top news n.2 Italia, Tonali verso i playoff: "C'è pressione, ma è il bello del calcio. Gattuso è uno vero"
Immagine top news n.3 Vlahovic per la prima volta parzialmente in gruppo. Possibile convocazione per Juventus-Pisa
Immagine top news n.4 Roma, Malen è una certezza. Già deciso il riscatto, c'è la percentuale sulla vendita
Immagine top news n.5 Leao e il rinnovo col Milan: per l'accordo del 2023 servì una vera e propria maratona
Immagine top news n.6 Allegri torna nel mirino del Real Madrid. In estate possibile il terzo assalto dei Blancos
Immagine top news n.7 Napoli, De Bruyne vede il rientro: il belga verso la prima convocazione del 2026
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
Immagine news podcast n.2 Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi
Immagine news podcast n.3 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.4 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fattori su Samb-Ascoli: "Vorrei la vittoria rossoblù, ma un pari sarebbe comunque ottimo"
Immagine news Serie C n.2 Tesser: "Vicenza stratosferico, mentre non mi stupisce il Trento. Bella lotta per i playoff"
Immagine news Altre Notizie n.3 Allegri-Real Madrid, un matrimonio da fare? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La pareggia subito l'Atalanta con il tap-in di Pasalic: è 1-1 contro la Lazio all'Olimpico
Immagine news Serie A n.2 Lazio, triangolo perfetto tra Dele-Bashiru e Maldini: il nigeriano si sblocca per l'1-0
Immagine news Serie A n.3 Albarracin aspetta la chance da Pisacane. Intanto gioca (e segna) con il Cagliari Primavera
Immagine news Serie A n.4 Var e traversa dicono 'no' all'Atalanta. Contro la Lazio termina 0-0 la prima frazione
Immagine news Serie A n.5 Chivu si sfoga dopo Como-Inter: "Siamo gli unici co***oni, c'è gente che non parla mai"
Immagine news Serie A n.6 Lazio, nella sfilata di protesta dei tifosi spunta anche Pino Insegno: le foto e i video
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Aquilani: "Contenti per il punto, ma così non basta. Serve uno step in più"
Immagine news Serie B n.2 Bari-Empoli 2-1, le pagelle: Rao spina nel fianco, Dorval devastante. Lovato frana
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i risultati della 28ª giornata: vincono Bari e Palermo, pari Frosinone. La classifica
Immagine news Serie B n.4 Palermo-Mantova 2-1, Joronen salva i rosanero, Blin e Zuccon ingenui
Immagine news Serie B n.5 Petardi e torce lanciati in campo in Frosinone-Pescara: due vigili del fuoco al pronto soccorso
Immagine news Serie B n.6 Carrarese-Catanzaro 3-3, le pagelle: Illanes disastroso. Melegoni ispirato, Liberali no
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 30ª giornata: Samb e Ascoli chiudono il primo tempo sul risultato di 0-0
Immagine news Serie C n.2 Il ministro Nordio atterra al 'Viviani' di Potenza. E l'elicottero danneggia il manto sintetico
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 30ª giornata: i risultati dopo i primi 45'. Arezzo e Ravenna ferme sul pareggio
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 30ª giornata: i risultati e la classifica del Girone B aggiornata. Sorride la Juve NG
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Giudice Sportivo Girone A: sei squalificati per un turno. Multe a Triestina e Ospitaletto
Immagine news Serie C n.6 Doppia revisione FVS per il gol della Juve: ma è solo una la card utilizzata dal Pontedera
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lazio Atalanta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Atalanta, i biancocelesti possono svoltare la stagione
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Como Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Gran Galà del Calcio Woman Adicosp. Da Bavagnoli a Canzi, ecco l'elenco dei premiati
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia-Svezia, amicizia oltre la rivalità sportiva: evento all'Ambasciata per assistere alla gara
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Caruso: "Forse ci è mancata un po' di lucidità. Con la Danimarca servono i 3 punti"
Immagine news Calcio femminile n.4 Non solo l'Italia ko, i risultati delle qualificazioni Mondiali: goleade per Germania e Inghilterra
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Soncin: "Rammarico per il risultato. Ma guardiamo avanti con grandissima fiducia"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Svezia si conferma bestia nera: Angedhal stende un'Italia che si sveglia troppo tardi
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”