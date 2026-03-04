Serie C, 30ª giornata: l'Ascoli batte la Samb 0-1 e vola al secondo posto della classifica

Dopo il Girone A, che ieri sera ha aperto il turno infrasettimanale di Serie C, la 30ª giornata del campionato è proseguita questa sera con il Girone B, in attesa che si giochi poi domani il C; a chiudere il raggruppamento del centro Italia, è stato l'attesissimo big match tra Sambenedettese e Ascoli, vinto dalla compagine bianconera proprio nei minuti finali. Una vittoria che vale molto più di tre punti, perché i marchigiani volano ora al secondo posto della classifica, scavalcando il Ravenna e accorciando dalla vetta.

Di seguito, il punto della situazione:

SERIE C - 30ª GIORNATA

GIRONE B

Gubbio-Carpi 2-1

20' Varone (G), 52' Hraiech (G), 90'+6 Lombardi (C)

Pontedera-Juventus Next Gen 0-1

33' Deme

Vis Pesaro-Bra 2-1

64' Machin (V), 88' Fiordaliso (B), 90'+4 Nicastro (V)

Arezzo-Ternana 1-2

31' Ferrante (T), 45' Cianci (A), 70' Dubickas (T)

Livorno-Perugia 1-2

52' Montevago (P), 81' Bacchin (P), 90'+4 [rig.] Dionisi (L)

Pineto-Forlì 3-2

30' Baggi (P), 57' Schirone (P), 67' Franzolini (F), 82' [rig.] Trombetta (F), 90'+5 Nebuloso (P)

Ravenna-Pianese 0-0

Torres-Guidonia Montecelio 2-1

31' Sorrentino (T), 67' Mastinu (T), 82' [rig.] Esempio (G)

Sambenedettese-Ascoli 0-1

89' Corazza

Riposa: Campobasso

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 63, Ascoli 59*, Ravenna 57*, Ternana 42, Campobasso 42, Juventus Next Gen 42, Pineto 42, Pianese 40*, Gubbio 39, Vis Pesaro 36, Livorno 35*, Forlì 33, Guidonia Montecelio 32, Carpi 32, Torres 28*, Perugia 27, Bra 26*, Sambenedettese 25*, Pontedera 18

N.B. - * una gara in più

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Giovedì 5 marzo

Ore 18:00 - Casarano-Siracusa

Ore 18:00 - Giugliano-Monopoli

Ore 18:00 - Latina-Sorrento

Ore 18:00 - Picerno-Atalanta U23

Ore 20:30 - Team Altamura-Foggia

Ore 20:30 - Audace Cerignola-Trapani

Ore 20:30 - Benevento-Catania

Ore 20:30 - Casertana-Salernitana

Ore 20:30 - Crotone-Cavese

Ore 20:30 - Potenza-Cosenza

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 67, Catania 60, Salernitana 51, Cosenza 50, Casertana 46, Crotone 45, Monopoli 44, Audace Cerignola 42, Casarano 39, Potenza 37, Team Altamura 37, Atalanta U23 34, Sorrento 33, Cavese 31, Picerno 30, Latina 29, Trapani 28, Giugliano 25, Foggia 22, Siracusa 20

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A

Già giocate

Alcione Milano-Giana Erminio 1-1

74’ Invernizzi (A), 90’+7’ Vitale (G)

Lumezzane-Arzignano Valchiampo 0-1

7’ Moretti

Ospitaletto-Pro Patria 0-0

Pergolettese-Pro Vercelli 2-0

60’ Milesi (Pe), 89’ Petrovic (Pe), 90’+6’ Comi (PV)

AlbinoLeffe-Union Brescia 1-0

73’ Sali

Cittadella-Inter U23 1-1

10’ Amerighi (I), 82’ Rabbi (C)

Vicenza-Trento 2-3

32’ [rig.] Capone (T), 34’ e 46’ Pellegrini (T), 54’ Rauti (V), 66’ Stucker (V)

Lecco-Renate 0-3

17’ Delcarro, 52’ [rig.] Cali, 73’ Karlsson

Triestina-Dolomiti Bellunesi 2-3

45’+4’ Toci (D), 55’ Marconi (D), 64’ Jonsson (T), 74’ Vertainen (T), 83’ [rig.] Burrai (D)

Virtus Verona-Novara 0-2

12’ Ledonne, 64’ D’Alessio

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 72, Brescia 56, Renate 51, Trento 51, Lecco 50, Alcione Milano 48, Cittadella 47, Inter U23 42, Lumezzane 40, Novara 39, Giana Erminio 39, Pro Vercelli 38, AlbinoLeffe 37, Ospitaletto 34, Arzignano 34, Pergolettese 32, Dolomiti Bellunesi 32,Virtus Verona 21, Pro Patria 18, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva