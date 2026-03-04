Il gol di Corazza può valere una stagione. Intanto l'Ascoli si gode il secondo posto in classifica

Due soli gol in stagione, ma quello messo a segno stasera da Simone Corazza "rischia" di essere il gol che vale una stagione, perché ha consegnato al suo Ascoli il secondo posto nella classifica del Girone B di Serie C, a sole quattro lunghezze dalla vetta ora occupata dall'Arezzo.

Come è noto, la 30ª giornata del campionato di terza serie si sta giocando in turno infrasettimanale, e stasera è sceso in campo il Girone B (CLICCA QUI per il punto sul turno): l'Ascoli alle 21:00 ha affrontato la Sambenedettese, mentre mezz'ora prima l'Arezzo è sceso in campo contro la Ternana e il Ravenna con la Pianese. Toscani e romagnoli avevano gare casalinghe, ma gli amaranto sono scivolati contro le Fere, mentre le zebrette hanno agilmente frenato la corsa giallorossa; ed ecco che l'Ascoli ne ha approfittato, dopo aver accorciato, nelle scorse settimane la distanza dalla compagine ora guidata da Andrea Mandorlini. Con oggi il sorpasso è completato, e non in un giorno a caso: lunedì 9 marzo al 'Del Duca' andrà in scena proprio Ascoli-Ravenna.

Carica a mille in terra marchigiana, con la compagine di Francesco Tomei che ha decisamente riaperto il campionato: il terzetto in vetta è fatto, ma la certezza di chi potrebbe arrivare ora primo è svanita. La pressione si farà sentire, perché sempre il 9 marzo l'Arezzo affronterà il Campobasso.

L'Ascoli, a questo punto, è pronto...