Podcast TMW Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?

La posizione di Paolo Vanoli è sotto osservazione in casa Fiorentina. Il tecnico è al centro delle critiche e nel mirino anche della società gigliata: prestazioni e risultati, dopo tre vittorie consecutive, sono stati deludenti. Il tonfo al Franchi contro lo Jagiellonia che non ha (solo grazie al risultato polacco all'andata) pregiudicato il passaggio del turno in Conference League e il crollo contro l'Udinese hanno rimesso in discussione la posizione dell'allenatore Viola. Si gioca davvero il posto col Parma? E perché la scelta della difesa a tre con Daniele Rugani al centro, rivelatasi un vero disastro in Friuli?

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Possibile contestazione della Curva in caso di ko contro i ducali

Possibile contestazione in caso di sconfitta della Fiorentina contro il Parma? Il settore ospiti viola chiuso lunedì sera a Udine ha evitato manifestazioni di dissenso a fine partita ma sui social è montata la rabbia per la prestazione, mischiata alla rassegnazione per un’annata maledetta. Domenica pomeriggio al Franchi dalla curva e dal pubblico non mancherà sostegno nei novanta minuti — dettato dall’importanza della partita e dalla posizione in classifica — ma in caso di risultato negativo scatterà una nuova, pesante, contestazione.