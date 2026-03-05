Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Frecciata di Sarri a Lotito: "Maldini esterno? L'allenatore sono io e decido io dove gioca"


© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 00:10
Niccolò Righi

Intervenuto in conferenza stampa al termine del pareggio contro l’Atalanta, l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha risposto alle domande sul ruolo di Maldini, anche alla luce della telefonata fatta da un tifoso al presidente Lotito. Il presidente aveva infatti precisato che il giovane era stato acquistato per essere impiegato sulla fascia sinistra e non come punta centrale.

Il tecnico toscano ha invece replicato: "Deve giocare esterno? Peccato che l'allenatore sono io e decido io dove farlo giocare. È un trequartista che giocava sul centrosinistra, non abbiamo quel ruolo e io ho sempre giocato con un attaccante atipico. Deve migliorare, quella giocata per il gol di Dele-Bashiru è nel suo repertorio, ma deve essere anche lui ad andare in porta".

Come giudica la prestazione di Tavares? Ha bloccato la cessione di Noslin a gennaio per 20 milioni?
"Il presidente ha detto che il mercato lo fa lui e poi sono io che blocco le cessioni? Io di queste cose non so nulla. Nuno ha fatto tutto lui, è cambiato negli ultimi due mesi a livello difensivo e si è visto sul campo. Ha fatto una partita attenta a livello difensivo, inserimenti offensivi con logica e ha fatto una partita seria. Il merito è del ragazzo, deve essere bravo a non perdersi nuovamente".



Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto I tifosi si "sostituiscono" agli arbitri contro le simulazioni. Fischi pesanti per Bastoni, la FIGC rifletta. Roma-Malen: il futuro è certo. 25 milioni e il confronto impietoso con Openda e Lucca
