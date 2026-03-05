Frecciata di Sarri a Lotito: "Maldini esterno? L'allenatore sono io e decido io dove gioca"

Intervenuto in conferenza stampa al termine del pareggio contro l’Atalanta, l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha risposto alle domande sul ruolo di Maldini, anche alla luce della telefonata fatta da un tifoso al presidente Lotito. Il presidente aveva infatti precisato che il giovane era stato acquistato per essere impiegato sulla fascia sinistra e non come punta centrale.

Il tecnico toscano ha invece replicato: "Deve giocare esterno? Peccato che l'allenatore sono io e decido io dove farlo giocare. È un trequartista che giocava sul centrosinistra, non abbiamo quel ruolo e io ho sempre giocato con un attaccante atipico. Deve migliorare, quella giocata per il gol di Dele-Bashiru è nel suo repertorio, ma deve essere anche lui ad andare in porta".

Come giudica la prestazione di Tavares? Ha bloccato la cessione di Noslin a gennaio per 20 milioni?

"Il presidente ha detto che il mercato lo fa lui e poi sono io che blocco le cessioni? Io di queste cose non so nulla. Nuno ha fatto tutto lui, è cambiato negli ultimi due mesi a livello difensivo e si è visto sul campo. Ha fatto una partita attenta a livello difensivo, inserimenti offensivi con logica e ha fatto una partita seria. Il merito è del ragazzo, deve essere bravo a non perdersi nuovamente".

Clicca qui per la conferenza stampa completa