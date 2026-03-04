Leao e il rinnovo col Milan: per l'accordo del 2023 servì una vera e propria maratona

Nonostante una stagione contraddistinta da alti e bassi, il Milan ha tutta l'intenzione di portare avanti la trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leao. Il portoghese è attualmente in scadenza nel 2028, dopo il rinnovo del 2023, con un ingaggio da 5,5 milioni di euro netti più ricchi bonus a corredo.

Una trattativa che, visti i precedenti, potrebbe nascondere non poche insidie nonostante la volontà del 10 del Milan sembri essere quella di avere un futuro congiunto. Nel 2023 le cose andarono per le lunghe. Mesi e mesi di incontri, trattative, discussioni con avvocati, agenti e familiari. E sullo sfondo quel risarcimento dovuto allo Sporting CP per la "fuga" ai tempi del passaggio al Lille. Proprio quei 22 milioni di euro che il club portoghese doveva incassare giocarono un ruolo importante nella vicenda, che infatti si concluse solo dopo l'incasso da parte del club di Lisbona.

Dopo mesi di tensioni, tutto si risolse positivamente per il Milan che il 2 giugno 2023 annunciò il tanto atteso prolungamento con tanto di clausola rescissoria da 175 milioni di euro. La speranza, in questo caso, è ben diversa: l'idea dei rossoneri è quella di chiudere quanto prima la questione, allungando la scadenza magari al 2031 e alzando la parte fissa economica del suo stipendio. I presupposti ci sono tutti, e questa volta non c'è nessuna multa da 22 milioni di euro a rallentare i lavori.