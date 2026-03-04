Caos dopo Carrarese-Catanzaro, Rocchi pesantemente contestato in tribuna e costretto a uscire scortato
Episodio increscioso in occasione di Carrarese-Catanzaro, match della 28^ giornata di Serie B andato in scena questa sera allo Stadio dei Marmi di Carrara. Al termine della gara, finita 3-3 dopo un calcio di rigore segnato dagli ospiti nel recupero, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi - presente in tribuna per l'occasione - è stato pesantemente contestato da alcuni tifosi di casa, subendo aggressioni verbali prima di essere costretto, circondato dagli stessi, a lasciare la tribuna scortato da alcuni agenti.
Cosa è successo nel recupero di Carrarese-Catanzaro
Minuto 91, sul risultato di Carrarese-Catanzaro 3-2 l'arbitro dell'incontro, Federico Dionisi, concede un calcio di rigore per gli ospiti in seguito ad un intervento in ritardo di Illanes su Favasuli. Sul dischetto si presente Pontisso, che si fa parare il rigore da Bleve. A questo punto, l'arbitro viene richiamato al VAR: dopo la revisione, Dionisi decide di far ripetere il penalty per l'ingresso anticipato in area di diversi giocatori della Carrarese prima della battuta. L'esecuzione questa volta viene affidata a Pittarello che non sbaglia, per il 3-3 finale. Da qui, il finale concitato con Rocchi bersagliato da insulti e scortato fino all'uscita dai Carabinieri al termine del match.
