Sampdoria, Mancini: "Non una buona prestazione, il nostro pensiero va a Gregucci"

Un’altra prova opaca per la Sampdoria dopo le due sconfitte consecutive contro Mantova e Bari. Questa volta però contro la Juve Stabia è arrivato un risultato utile, l’1-1 grazie al gol nel recupero di Di Pardo. Blucerchiati che al momento si trovano a +2 dalla zona playout.

“Non è stata una settimana semplice, arrivavamo da due sconfitte. Accogliamo questo pareggio come un punto prezioso, sono convinto potrà tornarci utile a fine stagione”. A dirlo è il direttore sportivo Andrea Mancini, oggi ai microfoni a causa dell’assenza di Gregucci. “La prestazione non è stata sicuramente tra le migliori, anche se in altre occasioni, in cui probabilmente meritavamo qualcosa in più, il risultato non è arrivato. Oggi, invece, forse meritavamo qualcosa in meno ma siamo riusciti a reagire, nonostante il gol subito all’89’ che avrebbe potuto spezzare le gambe a chiunque”.

Mancini vede nell’unione e nella compattezza gli ingredienti principali per questo finale di stagione, nel quale per lui e il club deve esserci un unico obiettivo: “La salvezza, lo è e lo rimane: salvarci è sempre stato il nostro obiettivo. Da domani dovremo già preparare un’altra partita difficile, come quella di oggi, contro il Frosinone, una squadra che si sta giocando la Serie A”.

Poi il pensiero va a Gregucci: “Ci dispiace perché volevamo regalargli una vittoria: il primo pensiero va a lui, con l’augurio che possa rimettersi il prima possibile“.