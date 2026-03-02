"È come giocare ogni settimana una gara di Champions", Linari raccolta il calcio inglese

Elena Linari è una delle maggiori rappresentanti delle italiane che giocano all’estero. Dopo le esperienze in Spagna (Atletico Madrid) e Francia (Bordeaux) infatti la centrale fiorentina in estate si è trasferita in Inghilterra per vestire la maglia dell’ambizioso London City Lionesses.

Un’esperienza professionale e anche di vita che la classe ‘94 ha descritto così nella conferenza stampa alla viglia della sfida fra l’Italia e la Svezia di domani (ore 18:45 al Granillo di Reggio Calabria) valida per le qualificazioni al Mondiale Femminile 2027: “Mi sta insegnando tanto, a livello fisico e mentale, perché sono uscita dalla comfort zone dopo quattro anni a Roma dove avevo vinto tanto e potevo continuare a vincere. Mi sono guardata allo specchio e mi sono detta che lo volevo fare. Non è stato facile, perché mi sono trovata in una nuova realtà, in una nuova famiglia, però mi sta insegnando che il calcio inglese è molto, molto fisico e non me lo aspettavo.

Sono partite di Champions ogni settimana e non pensavo. Inoltre mi trovo in una squadra che vuole crescere tanto e vuole creare qualcosa di unico nel mondo. Sono molto contenta e credo che stia capitando nel momento giusto della mia carriera in cui sono aperta ad accettare tutto questo”.