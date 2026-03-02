Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Italia, Linari: "Dopo l'Europeo le altre ci guardano con occhi diversi. Puntiamo alla vittoria"

Italia, Linari: "Dopo l'Europeo le altre ci guardano con occhi diversi. Puntiamo alla vittoria"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:04Calcio femminile
Tommaso Maschio
La nazionale femminile affronterà la Svezia domani (ore 18:45) a Reggio Calabria e la Danimarca il 7 marzo a Vicenza

Anche la centrale difensiva Elena Linari ha aperto la sua conferenza stampa parlando della delicata situazione internazionale che stiamo vivendo in questi giorni: “È normale che siano fatti gravi, non riusciamo neanche a sapere esattamente quello che sta succedendo. Ci dobbiamo rifare alle notizie che leggiamo o sentiamo e questo ovviamente ci fa male, ma alla fine lo sport può unire e non disunire. Speriamo che la gara di domani possa essere un momento di unione, di solidarietà, per far passare il messaggio che bisogna stare insieme sia nei momenti brutti sia in quelli belli. Siamo molto contente di essere qui e speriamo che tutto questo possa essere condiviso con le persone presenti che ci sosterranno in presenza e non per regalare un momento di sollievo e relax in mezzo a tutto quello che sta accadendo”.

Lei sente la fiducia del ct che finora l'ha sempre utilizzata?
“Penso che sia impossibile non stimare e non voler bene al mister e al suo staff, sono state persone che sono entrate nel nostro mondo in punta di piedi, che ci hanno rispettato e sono piccole cose che non si dimenticano in una società come quella attuale dove forse alcune volte si sono persi dei valori. È una persona che ha apprezzato tutte e per questo ci sentiamo tutte valorizzate. La cosa bella del mister è che è sempre stato diretto nei nostri confronti e se siamo riuscite a raggiungere certi risultati all’Europeo è merito suo e dello staff che sono riusciti a trasmetterci grande tranquillità, ma anche tanta fiducia e coraggio per potercela giocare con tutte le avversarie. Il mio obiettivo è riuscire a giocare, dare il mio contributo, ma poi sta al ct fare le sue scelte, noi dobbiamo dimostrare di essere al 100% e cercare di divertirci in campo perché se ti diverti riesci a esprimere sempre te stessa”.

Cosa le sta portando l'esperienza all'estero?
“Mi sta insegnando tanto, a livello fisico e mentale, perché sono uscita dalla comfort zone dopo quattro anni a Roma dove avevo vinto tanto e potevo continuare a vincere. Mi sono guardata allo specchio e mi sono detta che lo volevo fare, non è stato facile perché mi sono trovata in una nuova realtà, in una nuova famiglia però mi sta insegnando che il calcio inglese è molto, molto fisico e non me lo aspettavo. Sono partite di Champions ogni settimana e non pensavo. Inoltre mi trovo in una squadra che vuole crescere tanto e vuole creare qualcosa di unico nel mondo. Sono molto contenta e credo che stia capitando nel momento giusto della mia carriera in cui sono aperta ad accettare tutto questo”.

Cosa si attende dalla gara con la Svezia?
“Vincere è importante in uno girone tosto come questo contro squadre forti, ma credo che adesso le squadre avversarie ci guardano con occhi diversi perché siamo comunque semifinaliste dell’ultimo Europeo. Questo ci deve far aprire gli occhi perché adesso le squadre si preparano in modo diverso, forse anche con un po' più di rispetto. Dobbiamo essere consapevoli di quello che abbiamo fatto e che le avversarie ci guarderanno per quello che abbiamo raggiunto la scorsa estate. Non saranno sfide facili, ma dobbiamo puntare a fare sempre i tre punti”.

Qual è stato l'impatto con Reggio Calabria?
“Penso sia sempre bellissimo quando riusciamo a entrare nel vivo della città, conoscerla e conoscere le sue persone. Stamattina è stato molto bello sia per chi di noi è andata a scuola a incontrare bambine e bambini sia per la visita ai Bronzi di Riace, che personalmente non avevo mai visto, che è stata emozionate. La cosa più importante è essere qui in una realtà che ha fatto il calcio, è stata importante per il calcio e speriamo di ricevere tante emozioni ed energia”.

Quanto è importante giocare queste gare al Sud?
“Il calcio al sud ha perso purtroppo tante squadre ad alto livello negli ultimi anni, io sono cresciuta con squadre meridionali come Palermo, Catania, Messina e Reggina ovviamente, in Serie A ed è un dispiacere per tutte noi non avere certe squadre capaci di stare ad alti livelli, sia a livello maschile sia a livello femminile. Questo non permettete a tante ragazzine di poter fare un sogno da porter percorrere, non è facile in generale trovare una squadra che aiuti una bambina che voglia giocare a calcio anche se stiamo crescendo in Italia. Sta crescendo la base e tanto merito va dato al lavoro della Federazione a quello che il mister sta facendo in sordina, ma siamo qui anche per questo motivo per portare la maglia azzurra in giro per l’Italia e far sentire tutti e tutte partecipi in vista del grande obiettivo che vogliamo ottenere”.

Articoli correlati
Linari: "Genitori lasciate le vostre figlie libere di giocare a calcio e amare chi... Linari: "Genitori lasciate le vostre figlie libere di giocare a calcio e amare chi vogliono"
Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"... Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"
Linari: "Perché durante la sosta maschile non si aprono gli stadi alla Serie A Femminile?"... Linari: "Perché durante la sosta maschile non si aprono gli stadi alla Serie A Femminile?"
Altre notizie Calcio femminile
Italia, Linari: "Dopo l'Europeo le altre ci guardano con occhi diversi. Puntiamo... Italia, Linari: "Dopo l'Europeo le altre ci guardano con occhi diversi. Puntiamo alla vittoria"
Italia, Soncin: "Conosciamo la Svezia e loro conoscono noi. Serve massimo coraggio"... Italia, Soncin: "Conosciamo la Svezia e loro conoscono noi. Serve massimo coraggio"
Reggio Calabria accoglie le Azzurre: domani al Granillo la sfida con la Svezia Reggio Calabria accoglie le Azzurre: domani al Granillo la sfida con la Svezia
Girelli: "La Juve è casa mia, l’amore della mia vita. Non è un addio ma solo un arrivederci"... Girelli: "La Juve è casa mia, l’amore della mia vita. Non è un addio ma solo un arrivederci"
La NWSL sempre più tinta d'azzurro: in sei mesi sono quattro le azzurre approdate... La NWSL sempre più tinta d'azzurro: in sei mesi sono quattro le azzurre approdate negli USA
Quindici trofei, 241 presenze e 150 reti. I numeri e i primati di Girelli alla Juventus... Quindici trofei, 241 presenze e 150 reti. I numeri e i primati di Girelli alla Juventus
Girelli ai tifosi della Juve: "Certe occasioni o le prendi o rischi di non viverle... Girelli ai tifosi della Juve: "Certe occasioni o le prendi o rischi di non viverle più"
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere... Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza
3 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
4 Pisa-Bologna, le probabili formazioni: Castro in panchina, ballottaggio a due per sostituirlo
5 Gatti faceva il centrocampista, il presidente di allora: "Al posto di David segnerebbe di più"
Ora in radio
Scanner 18:00Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
TMW News 19:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Tutto confermato, ecco il rinnovo fino al 2030 con la Juventus per McKennie
Immagine top news n.1 Tutte le volte che McKennie doveva lasciare la Juve. Non fosse retrocesso, sarebbe al Leeds
Immagine top news n.2 Corsa Champions, sei squadre per tre posti: i calendari a confronto
Immagine top news n.3 Alla fine spunta Gatti, il padre lo racconta: "L'amore per la Juventus è sbocciato forte"
Immagine top news n.4 Non confermare Spalletti sarebbe un errore. Juve, è Comolli a rischiare il posto?
Immagine top news n.5 Juventus, ci siamo: Weston McKennie ha firmato il rinnovo. Manca solo l'annuncio, i dettagli
Immagine top news n.6 L'ex intermediario di Zhegrova: "Juventus scelta sbagliata, per me deve andarsene"
Immagine top news n.7 Juventus, Vlahovic verso il rientro in gruppo. Torna fra i convocati per il Pisa?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.2 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.3 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
Immagine news podcast n.4 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, il parere sul lavoro di Luciano Spalletti da parte degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Antonio Paganin: "Inter-Champions, il danno c'è e qualcuno dovrà risponderne"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Juve, tirati fuori gli attributi. Complimenti al Milan ma..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Domani Como-Inter, Fabregas: "Spero che il Sinigaglia sia una piccola Bombonera"
Immagine news Serie A n.2 Gatti e il passato da centravanti, il padre: "Faceva gol acrobatici, ieri ha avuto fortuna"
Immagine news Serie A n.3 Nome nuovo per la porta di Inter e Juventus: Derby d'Italia per Alisson Becker
Immagine news Serie A n.4 Tutto confermato, ecco il rinnovo fino al 2030 con la Juventus per McKennie
Immagine news Serie A n.5 Carnevali: "Pinamonti era da espulsione, bravo l'arbitro. Dispiace che le big attacchino sempre"
Immagine news Serie A n.6 Grifo crede alla Nazionale: "Non ho ancora sentito Gattuso, farò di tutto per convincerlo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Portanova e Gondo fino a Micai. La situazione dei contratti in casa Reggiana
Immagine news Serie B n.2 Risentimento muscolare per Veseli. Salterà la sfida fra il SudTirol e il Venezia di domani
Immagine news Serie B n.3 Padova, Andreoletti: "Dobbiamo prenderci dei rischi. Con lo Spezia è uno scontro diretto"
Immagine news Serie B n.4 Da Venezia-Avellino a Bari-Empoli, tutti i convocati per la 28ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Giudice Sportivo: tre società multate. Due i calciatori squalificati
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, buone notizie per Gregucci: Martinelli e Viti sono tornati in gruppo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Perugia in crisi: solo una vittoria nelle ultime sette. La squadra da oggi andrà in ritiro
Immagine news Serie C n.2 Siracusa, nel momento di massima difficoltà l'official partner rilancia l'impegno
Immagine news Serie C n.3 Serie C, gli arbitri della 30ª giornata per i gironi A e B. Arezzo-Ternana a Gauzolino
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Girone A: inibito il ds della Dolomiti. Tutti gli squalificati per l'infrasettimanale
Immagine news Serie C n.5 Dall'Audace Cerignola al Foggia: cosa è successo a Michele Pazienza?
Immagine news Serie C n.6 Serie C, corsa salvezza al limite nel Girone A: i playout rischiano di saltare
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Fiorentina, viola favoriti ma occhio alla reazione friulana
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Juventus, all'Olimpico si decide la corsa Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Linari: "Dopo l'Europeo le altre ci guardano con occhi diversi. Puntiamo alla vittoria"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Conosciamo la Svezia e loro conoscono noi. Serve massimo coraggio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Reggio Calabria accoglie le Azzurre: domani al Granillo la sfida con la Svezia
Immagine news Calcio femminile n.4 Girelli: "La Juve è casa mia, l’amore della mia vita. Non è un addio ma solo un arrivederci"
Immagine news Calcio femminile n.5 La NWSL sempre più tinta d'azzurro: in sei mesi sono quattro le azzurre approdate negli USA
Immagine news Calcio femminile n.6 Quindici trofei, 241 presenze e 150 reti. I numeri e i primati di Girelli alla Juventus
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…