Juventus, Elsa Pelgander torna in Svezia: ceduta a titolo definitivo al Djurgarden
L'esperienza della centrocampista Pelgander con la maglia della Juventus è durata poco più di due stagioni. La calciatrice svedese infatti è stata ceduta a titolo definitivo a quel Djurgarden dove era arrivata in prestito un anno fa. Questa la nota della società piemontese:
"Elsa Pelgander si trasferisce a titolo definitivo al Djurgarden. Dopo la parentesi annuale in prestito, dal gennaio scorso a oggi, è ufficiale la cessione della centrocampista classe 2006 scandinava.
Pelgander saluta i nostri colori con all'attivo otto presenze in Prima Squadra, tra tutte le competizioni, e dopo avere offerto il suo prezioso contributo in diverse gare giocate dalla Primavera dal suo arrivo in bianconero nel gennaio del 2024.
In bocca al lupo per il futuro, Elsa".
