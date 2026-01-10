Juventus, Lenzini: "Stimolante iniziare l'anno con un trofeo. Vittoria sarebbe un segnale"

Alla vigilia della Supercoppa italiana fra Juventus e Roma in programma allo stadio 'Adriatico' di Pescara, Martina Lenzini, difensore della formazione bianconera ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida attraverso le colonne di Tuttosport:

"Iniziare l'anno nuovo con subito un trofeo in palio personalmente la vivo come una cosa molto stimolante perché impone di rientrare subito in gioco dopo la pausa natalizia e di ricominciare a lavorare fisicamente e mentalmente perché c’è subito una finale da giocare. E penso che questa valga anche per le altre ragazze.

Una sfida per rilanciarci anche in chiave Scudetto? Credo che questa gara, come ogni finale, sia una partita a sé, diversa rispetto a quelle di campionato. Sicuramente la vittoria potrebbe diventare un segnale forte per entrambe, ma non sarà questa partita a determinare quello che succederà in Serie A. Certo è che rispetto allo scontro in campionato entrambe abbiamo potuto prepararla in tempi normali di un calcio come era “una volta” e questo speriamo possa contribuire anche allo spettacolo".