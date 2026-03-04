Catanzaro, Aquilani: "Contenti per il punto, ma così non basta. Serve uno step in più"

Nel post-partita di Carrarese-Catanzaro è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei giallorossi, Alberto Aquilani.

Il commento sul match.

“Possiamo essere contenti per aver preso un punto su un campo difficile e arrabbiati perché così non basta: bisogna fare uno step in più. Siamo una squadra che non molla, ma non abbiamo fatto una buonissima partita. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, ma nella ripresa abbiamo fatto davvero poco. L’importante è riconoscerlo e tornare a casa anche un po’ arrabbiati”.

Il percorso in questa stagione del Catanzaro.

“Il percorso che stiamo facendo è straordinario, ma per fare uno step in più dobbiamo migliorare diversi aspetti”.

Il commento sulla Carrarese.

“Rispetto molto questa squadra: già all’andata ci aveva creato difficoltà. Sapevo che sarebbe stata una partita difficile, ma non l’abbiamo giocata ai nostri livelli e sappiamo che dobbiamo migliorare molto”.​

L'episodio del rigore ripetuto nel finale.

“Mi hanno detto che dal VAR si vedeva che entravano prima dei giocatori in area. Non so cosa sia successo perché non l’ho visto”.