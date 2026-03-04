Juventus, Malen può diventare un nome buono per l'attacco. La Roma ha bisogno della Champions

Rinnovo di Vlahovic o meno, la Juventus pensa ad un nuovo attaccante per la prossima stagione. David e Openda sono in discussione, così la società bianconera si rifarà sotto per Randal Kolo Muani, cercando di riportarlo a casa a titolo definitivo a condizioni sufficientemente vantaggiose: non più di 40/45 milioni. Il Tottenham, infatti, non lo riscatterà. Alla Continassa sarebbero tutti disposti ad accoglierlo a braccia aperte, compreso Spalletti: non l’ha allenato, ma le referenze ricevute sul ragazzo sono ottime.

Non è escluso un nuovo tentativo per Donyell Malen. Da mesi sta catturando l’attenzione di Spalletti, anche se il guizzo decisivo a gennaio lo ha fatto la Roma, la quale ha un diritto di riscatto che eserciterebbe sicuramente in caso di approdo in Champions League: col quarto posto l’olandese sarebbe certo di restare nella Capitale.

Diversamente, invece, la conferma sarebbe a rischio o comunque legata ad una cessione illustre, visto che pure a Trigoria i paletti del FFP condizionano le manovre di mercato. L’olandese, di proprietà dell’Aston Villa, può diventare un nome buono in chiave Juve, che si mangia le mani per non aver anticipato la Roma a gennaio: due milioni per il prestito oneroso e 25 per il riscatto sono un prezzo che l'olandese ha dimostrato di valere.