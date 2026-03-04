Dia sfrutta il disimpegno sbagliato di Pasalic: è 2-1 al 88' tra Lazio e Atalanta
TUTTO mercato WEB
Torna in vantaggio la Lazio a pochi minuti dalla fine della gara contro l'Atalanta. Boulaye Dia sfrutta la disattenzione di Pasalic, che si appoggia di petto a Carnesecchi ma il senegalese è il più rapido e fa il 2-1.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
Le più lette
2 Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
3 Juve, altro che Spalletti: a rischio c'è Comolli. Manna sotto valutazione a Napoli: dirigenze in bilico
Ora in radio
Primo piano
Caos dopo Carrarese-Catanzaro, Rocchi pesantemente contestato in tribuna e costretto a uscire scortato
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, 30ª giornata: i risultati delle gare delle 20. Crolla la capolista, pari Ravenna: la classifica
Pronostici
Calcio femminile