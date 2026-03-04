Vergara Rising Star di febbraio in Serie A. De Siervo: "Bravissimo a farsi trovare pronto"

"Il lavoro duro, l’attesa densa di aspettative, l’emozione dell’esordio, le prime gioie e poi la consacrazione: tutto questo è stata la sintesi della stagione, fino a questo momento, di Antonio Vergara". Queste le parole dell'ad della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo, nel commentare il premio Rising Star Of The Month di febbraio assegnato appunto al calciatore del Napoli. Il vincitore del trofeo, riservato ai calciatori Under 23 (nati a partire dal 1 gennaio 2003), è stato selezionato tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye.

"Per un ragazzo cresciuto a Frattamaggiore - ha continua De Siervo - scendere in campo con la maglia del Napoli e sotto la guida di Antonio Conte è un sogno che si avvera. Vergara è stato bravissimo a farsi trovare pronto e convincere un tecnico vincente e un pubblico esigente come quello napoletano con prestazioni di crescente qualità e una personalità fuori dal comune, che lo hanno reso uno dei talenti emergenti del nostro campionato ovvero una Rising Star della Serie A Enilive”.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 23ª alla 26ª della Serie A Enilive 2025/2026. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Torino, in programma venerdì 6 marzo 2026 alle ore 20.45 all stadio Diego Armando Maradona di Napoli