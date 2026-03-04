Il mancato ritorno di Kolo Muani alla Juventus si sta rivelando un fallimento per tutti

Per praticamente tutta la scorsa estate la Juventus ha trattato col Paris Saint-Germain il ritorno a Torino del centravanti francese Randal Kolo Muani. Dopo aver pagato 4-5 milioni di euro per averlo in prestito nei sei mesi precedenti, il club bianconero anche dopo il cambio di organigramma ha trattato a lungo l'attaccante classe '98 che ancora oggi - coi suoi 75 milioni di euro più 15 di bonus spesi nel 2023 - rappresenta una delle spese più grandi della storia recente del PSG. La trattativa s'è protratta fino alla fine di agosto, sul piatto dieci milioni per il prestito per la stagione 2025/26 e un diritto di riscatto intorno ai 45/50 milioni. Alla fine però sembrava esser diventata anche una questione personale ed ecco perché Al-Khelaifi il primo settembre ha preferito prestarlo al Tottenham. Cinque milioni di euro per una stagione.

Svanito Kolo Muani, la Juventus ha virato in maniera decisa su Lois Openda. Un calciatore che ad oggi senza possibilità di smentita è il più grande flop della gestione Comolli. Perso il calciatore francese il dirigente transalpino ha puntato sul belga classe 2000, una operazione da 45 milioni di euro complessivi che oggi rappresenta un grosso problema pensando a ciò che sarà. Al fatto che Openda, un gol in 23 partite di campionato, non è nella lista dei giocatori da confermare. Ma a quelle cifre è anche difficilmente piazzabile altrove...

Lo switch da Kolo Muani a Openda si sta insomma rivelando per la Juventus un clamoroso flop. Al contempo però il centravanti francese a Londra non sta certo vivendo una stagione da incorniciare. Tutt'altro. Aspetta il ritorno della Champions League per migliorare un rendimento che fino a questo momento in Premier League è più che deficitario: una rete in 20 presenze, un solo gol realizzato il 22 febbraio nella gara persa 4-1 dagli spurs contro l'Arsenal.

Nelle ultime ore s'è tornato a parlare di un rinnovato interesse della Juventus per Randal Kolo Muani, di un'idea possibile per la prossima estate. Con Openda a bilancio e soprattutto con l'esigenza della Juventus di risolvere innanzitutto la questione del numero 9 non sarà affatto semplice. L'impressione è che col mancato accordo della scorsa estate ci abbiano perso un po' tutti. Anche il patron del PSG Nasser Al Khelaifi.