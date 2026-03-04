Serie C, 30ª giornata: i risultati dopo i primi 45'. Arezzo e Ravenna ferme sul pareggio

Dopo il Girone A, che ieri sera ha aperto il turno infrasettimanale di Serie C, la 30ª giornata del campionato prosegue questa sera con il Girone B, che si giocherà interamente nella giornata odierna. Dopo i primi tre confronti, ecco che alle 20:30 hanno preso il via i restanti match, con la sola eccezione del sentito derby tra Samb e Ascoli che ha preso il via alle 21:00: a ogni modo, dopo i primi tempo, i risultati parziali vedono pareggiare le prime due della classe, Arezzo e Ravenna. Con i marchigiani interessati ovviamente al risultato.

Di seguito, il punto della situazione:

SERIE C - 30ª GIORNATA

GIRONE B

Ora in campo (parziale)

Arezzo-Ternana 1-1

31' Ferrante (T), 45' Cianci (A)

Livorno-Perugia 0-0

Pineto-Forlì 1-0

30' Baggi

Ravenna-Pianese 0-0

Torres-Guidonia Montecelio 1-0

31' Sorrentino

Sambenedettese-Ascoli 0-0

Già giocate

Gubbio-Carpi 2-1

20' Varone (G), 52' Hraiech (G), 90'+6 Lombardi (C)

Pontedera-Juventus Next Gen 0-1

33' Deme

Vis Pesaro-Bra 2-1

64' Machin (V), 88' Fiordaliso (B), 90'+4 Nicastro (V)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 63**, Ravenna 56*, Ascoli 56*, Campobasso 42*, Juventus Next Gen 42*, Ternana 39**, Pianese 39*, Pineto 39**, Gubbio 39*, Vis Pesaro 36*, Livorno 35*, Forlì 33**, Guidonia Montecelio 32**, Carpi 32, Bra 26, Sambenedettese 25*, Torres 25*, Perugia 24**, Pontedera 18*

N.B. - * una gara in meno

** due gare in meno

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Giovedì 5 marzo

Ore 18:00 - Casarano-Siracusa

Ore 18:00 - Giugliano-Monopoli

Ore 18:00 - Latina-Sorrento

Ore 18:00 - Picerno-Atalanta U23

Ore 20:30 - Team Altamura-Foggia

Ore 20:30 - Audace Cerignola-Trapani

Ore 20:30 - Benevento-Catania

Ore 20:30 - Casertana-Salernitana

Ore 20:30 - Crotone-Cavese

Ore 20:30 - Potenza-Cosenza

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 67, Catania 60, Salernitana 51, Cosenza 50, Casertana 46, Crotone 45, Monopoli 44, Audace Cerignola 42, Casarano 39, Potenza 37, Team Altamura 37, Atalanta U23 34, Sorrento 33, Cavese 31, Picerno 30, Latina 29, Trapani 28, Giugliano 25, Foggia 22, Siracusa 20

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A

Già giocate

Alcione Milano-Giana Erminio 1-1

74’ Invernizzi (A), 90’+7’ Vitale (G)

Lumezzane-Arzignano Valchiampo 0-1

7’ Moretti

Ospitaletto-Pro Patria 0-0

Pergolettese-Pro Vercelli 2-0

60’ Milesi (Pe), 89’ Petrovic (Pe), 90’+6’ Comi (PV)

AlbinoLeffe-Union Brescia 1-0

73’ Sali

Cittadella-Inter U23 1-1

10’ Amerighi (I), 82’ Rabbi (C)

Vicenza-Trento 2-3

32’ [rig.] Capone (T), 34’ e 46’ Pellegrini (T), 54’ Rauti (V), 66’ Stucker (V)

Lecco-Renate 0-3

17’ Delcarro, 52’ [rig.] Cali, 73’ Karlsson

Triestina-Dolomiti Bellunesi 2-3

45’+4’ Toci (D), 55’ Marconi (D), 64’ Jonsson (T), 74’ Vertainen (T), 83’ [rig.] Burrai (D)

Virtus Verona-Novara 0-2

12’ Ledonne, 64’ D’Alessio

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 72, Brescia 56, Renate 51, Trento 51, Lecco 50, Alcione Milano 48, Cittadella 47, Inter U23 42, Lumezzane 40, Novara 39, Giana Erminio 39, Pro Vercelli 38, AlbinoLeffe 37, Ospitaletto 34, Arzignano 34, Pergolettese 32, Dolomiti Bellunesi 32,Virtus Verona 21, Pro Patria 18, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva