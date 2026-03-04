Juve Stabia-Sampdoria 1-1, le pagelle: Diakitè tra i migliori, Brunori non pervenuto

Risultato finale: Juve Stabia-Sampdoria 1-1

JUVE STABIA (a cura di Luca Esposito)

Boer 6 – Praticamente inoperoso per tutto l’arco della partita e ben protetto dai compagni di squadra.

Giorgini 6 – Prova molto solida al centro della difesa, non concede nessun tiro in porta a un cliente scomodo come Brunori. Anche lui però non è ben posizionato quando Di Pardo fa 1-1 e il voto inevitabilmente si abbassa.

Diakitè 6,5 – Per la seconda partita di fila è uno dei migliori in campo, media voto alla mano non sta facendo rimpiangere due colonne come Bellich e Varnier. Altro acquisto azzeccato da parte del ds Lovisa.

Dalle Mura 6 – Sta confermando di essere un calciatore affidabile per la categoria. Attento e concreto.

Carissoni 6,5 – Bisognerebbe trovare un aggettivo adatto per definire il suo campionato. Una spina nel fianco per tutti gli esterni del campionato, anche oggi ha messo in grossa difficoltà la Sampdoria specialmente nel secondo tempo. Meraviglioso l’assist per la testa di Correia.

Cacciamani 6,5 - Sta crescendo in fase difensiva dimostrandosi un giocatore completo e maturo nonostante la giovane età. Predestinato.

Mosti 5,5 – Anticipa il portiere mettendo un pallone pericoloso al centro, ma la difesa ospite è attenta e salva su Carissoni. Unico spunto realmente interessante in una gara complessivamente con scarsa qualità da una parte e dall’altra. Dal 60' Pierobon 5,5 - Meno impattante del solito.

Leone 6 – Sempre nel vivo del gioco, sempre prezioso nei ripiegamenti difensivi e mai banale quando deve far girare palla. Un valore aggiunto.

Correia 7 – E’ lui ad abbattere il muro della Sampdoria, il suo strapotere fisico gli consente di saltare più in alto di tutti per la terza rete di una stagione sin qui strepitosa e che fa capire perché Lovisa lo abbia corteggiato per un anno e mezzo.

Burnete 5,5 – Il giudizio sul calciatore non cambia: lascia intravedere numeri interessanti, ma deve essere più lucido e concreto al momento dell’ultima giocata. Parte benino, si perde progressivamente e viene sostituito. Dal 60' Maistro 5 - Entra per conferire maggiore qualità alla manovra, ma si vede pochissimo.

Gabrielloni 6 – Sicuramente più vivace e propositivo rispetto alle gare precedenti. Costringe Martinelli a un miracolo a fine primo tempo, ci prova di testa nella ripresa ma non inquadra lo specchio della porta. Sembra in crescita dal punto di vista fisico. Dall'80' Okoro sv.

Ignazio Abate 6 – Quasi un mese senza vittoria, fa notizia perché la sua squadra ci ha abituato troppo bene. Punta anzitutto alla concretezza e prende un punto comunque utile contro una blasonata che non ha quasi mai calciato in porta. Certo, la beffa finale fa male...

SAMPDORIA (a cura di Andrea Piras)

Martinelli 6,5 - Rientra in porta dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi nelle ultime gare. Esce sempre al limite dell’area di rigore per arpionare i palloni, vola a togliere il pallone dalla porta sulla conclusione di Gabrielloni. Si inchina solo al colpo di testa vincente di Correia.

Palma 6 - Confermato al centro della difesa. Ci mette il fisico nell’andare a chiudere sui giocatori gialloblù. Compie qualche ingenuità che però non genera occasioni da gol per la squadra di Abate, decisivo sull’anticipo a Gabrielloni.

Abildgaard 6 - Al centro della difesa lotta e combatte contro Gabrielloni intervenendo con tempestività con buone scelte di tempo. Commette però anche lui qualche ingenuità sulla spinta costante dei campani.

Viti 6 - Torna in campo dopo l’infortunio e si posiziona come sempre sul centro sinistra. Si addormenta generando l’azione che porta all’occasione per Gabrielloni. Poi anche interventi che sono comunque buoni e tempestivi. Dal 91’ Soleri s.v.

Di Pardo 6,5 - Scende spesso sulla fascia destra ma quando arriva al momento del traversone non è preciso. Cacciamani scende spesso sulla fascia di competenza e non sempre riesce ad arginarlo ma ha il merito di colpire di testa nel recupero quando realizza la rete dell’1-1.

Esposito 5,5 - Confermato in cabina di regia. Prova a farsi dare il pallone per iniziare l’azione manovrata ma non riesce nella verticalizzazione verso le punte. Leggero anche nell’andare a contrastare l’avversario. Non è al top e si vede. Dal 75’ Ricci 6 - Entra e ci mette un po’ piedi verve.

Conti 5 - L’infortunio di Henderson porta Foti a schierarlo dal primo minuto. Ci mette l’anima nell’andare a pressare l’avversario. Nel finale compie un grande recupero ma Giorgini commette una grande giocata nell’andare a tamponare il passaggio vincente per Brunori, si perde Correia che realizza il gol partita. Dal 91’ Barak s.v.

Giordano 4,5 - Viene schierato a sorpresa sulla fascia sinistra al posto di Cicconi. Troppo leggero nell’andare a tamponare le discese di Carrissoni. Poche le discese sulla sinistra, non va mai al traversone verso il centro. Dal 64’ Cicconi 6 - Dalla sua parte arriva il cross che porta al gol decisivo di Correia ma si fa perdonare effettuando il cross per il colpo di testa di Di Pardo.

Cherubini 4,5 - Prova sempre il guizzo ma che poi alla fine non porta alla giocata determinante verso l’area avversaria. Viene costantemente frenato dalla retroguardia avversaria. Dal 91’ Pafundi s.v.

Begic 5,5 - E’ più brillante di Cherubini anche se questa volta non riesce a creare la superiorità numerica per la sua squadra e alcuni passaggi per Brunori non sono preciso e l’azione sfuma.

Brunori 5,5 - Non è mai facile giocare spalle alla porta e alla fine i palloni giocabili non sono molti. Pochi gli spunti per arrivare alla conclusione verso la porta della Juve Stabia.

Salvatore Foti 5 - In panchina per i problemi di salute noti di Gregucci. La Sampdoria fatica e non poco contro la Juve Stabia e nel finale va anche sotto. Nel recupero arriva l’incornata di Di Pardo che porta un punto quasi insperato.