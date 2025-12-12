Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Italia Femminile, Lenzini: "Sogno di vincere in azzurro. Soncin ci ha dato consapevolezza"

Italia Femminile, Lenzini: "Sogno di vincere in azzurro. Soncin ci ha dato consapevolezza"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 16:12Calcio femminile
Luca Bargellini
fonte figc.it

Da Fanano, piccolo comune con meno di 3mila abitanti in provincia di Modena, alla semifinale dell’Europeo, passando per la lunga gavetta e gli undici trofei conquistati con Brescia e Juventus. La vita calcistica (e non solo) di Martina Lenzini inizia proprio lì, alle pendici del Monte Cimone, in un territorio situato al confine tra Emilia-Romagna e Toscana che le ha dato la forza e gli strumenti per dare il via a quella che definisce una grande scalata, di quelle “che non finiscono mai”.

Già, perché a 27 anni ‘Lenzi’ non si accontenta di essere diventata uno dei difensori più forti e versatili del campionato, ma punta sempre più in alto e lavora per raggiungere la vetta. “Nascere lontano dalla città, in un posto dove non hai tutto a portata di mano, ti insegna ad arrangiarti - racconta nell’intervista rilasciata a Vivo Azzurro TV - ti affidi al ‘fai da te’ e impari cosa significano la tenacia e il fatto di non fermarsi di fronte al primo ostacolo. Il mio carattere si è forgiato grazie alla montagna”.

Idee chiare, determinazione e coraggio, queste le caratteristiche che hanno scandito il sentiero professionale di Martina, che a 8 anni abbandona il tennis per inseguire la sua passione. “Avevo sempre la palla tra i piedi e anche adesso ho la fortuna di fare quello che già facevo da piccola, ossia calciare un pallone”. Cresciuta in una casa “dove c’è sempre stato tanto calcio e tanta Juventus, perché mio papà è molto tifoso”, nel 2012 lascia il Fanano Calcio per trasferirsi all’Olimpia Vignola, la società che a suon di gol le permette di avviare la sua brillante carriera, proseguita tra Brescia, Imola, Torino e Sassuolo fino alla definitiva consacrazione in bianconero. “All’inizio giocavo in attacco perché ero la più veloce, poi sono stata spostata dietro e prima del ritorno in bianconero ho completato la mia trasformazione in difensore. Tante volte in passato mi sono sentita un’underdog, al punto che mi sono dovuta guadagnare la maglia della Juve dopo diversi prestiti. Volevo tornare da protagonista”.

È il 2013 l’anno in cui canta per la prima volta insieme alle compagne l’inno di Mameli. La chiamata della selezione Under 17 le spalanca le porte di Coverciano, diventato ormai la sua seconda casa. “Quel momento è stato molto emozionante: ho ripensato alla Martina che abita a Fanano, in montagna, scelta per rappresentare un Paese intero. Un grande motivo di orgoglio”. Le stesse sensazioni provate quando Milena Bertolini nel 2020 la fa esordire in Nazionale maggiore: da allora sono 48 le sue presenze in azzurro, in un cammino impreziosito dalla partecipazione al Mondiale del 2023 e dalla straordinaria avventura a EURO 2025. La numero 19 (con il club indossa invece il 71) si commuove pensando alla presenza in Svizzera dei genitori (“hanno saltato solo la gara con la Norvegia, senza l’appoggio di tutta la famiglia non sarei mai arrivata dove sono ora”), rivivendo al tempo stesso la magia di quei giorni, conclusi con la ‘convocazione’ al Quirinale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “È la cosa che mi ha sorpreso di più, non pensavo potesse capitarmi. Dopo l’Europeo tante persone ci hanno fermato per strada per ringraziarci delle emozioni che gli abbiamo regalato”.

La tournée negli Stati Uniti ha chiuso lo straordinario anno della squadra di Andrea Soncin, che con le sue prestazioni ha fatto vibrare il cuore di milioni di italiani. Una rinascita iniziata nel settembre del 2023 con l’arrivo del Ct sulla panchina della Nazionale: “Il mister ha creato un gran gruppo, ci ha ridato consapevolezza nei nostri mezzi e questo ci ha portato anche tanta leggerezza in campo. E i risultati fino a oggi si sono visti”. Il prossimo obiettivo delle calciatrici sarà quello di centrare la qualificazione al Mondiale brasiliano del 2027, per poter inseguire - tutte insieme - un nuovo storico traguardo: “Vogliamo arrivare a quella finale che quest’estate ci è sfuggita per tanto così… il sogno di ogni bambina o bambino che gioca a calcio è vincere qualcosa in maglia azzurra”.

Articoli correlati
Juventus Women, Lenzini: "Siamo abituate a giocare tante partite. Con la Roma è una... Juventus Women, Lenzini: "Siamo abituate a giocare tante partite. Con la Roma è una bella sfida"
Italia, Lenzini: "Non mi aspettavo l'onda azzurra allo stadio. Spero sia così anche... Italia, Lenzini: "Non mi aspettavo l'onda azzurra allo stadio. Spero sia così anche in semifinale"
Italia, Lenzini: "Dovevamo trovare il raddoppio. In queste gare basta un episodio"... Italia, Lenzini: "Dovevamo trovare il raddoppio. In queste gare basta un episodio"
Altre notizie Calcio femminile
Women’s Champions Cup 2026, la final four negli stadi di Arsenal e Brentford Women’s Champions Cup 2026, la final four negli stadi di Arsenal e Brentford
Italia Femminile, Lenzini: "Sogno di vincere in azzurro. Soncin ci ha dato consapevolezza"... Italia Femminile, Lenzini: "Sogno di vincere in azzurro. Soncin ci ha dato consapevolezza"
Juve a un passo dal sogno, Roma sprofondata nell'incubo. Le due facce della UWCL Juve a un passo dal sogno, Roma sprofondata nell'incubo. Le due facce della UWCL
C'è un'italiana nella formazione tipo della 5ª giornata di UWCL: è la juventina... C'è un'italiana nella formazione tipo della 5ª giornata di UWCL: è la juventina Girelli
Italia U17, le avversarie nel Round 2 di qualificazione all'Europeo. Leandri: "Possiamo... Italia U17, le avversarie nel Round 2 di qualificazione all'Europeo. Leandri: "Possiamo giocarcela con tutte"
Italia U19, sorteggiato il girone di qualificazione all'Europeo. Matteucci: "Sfide... Italia U19, sorteggiato il girone di qualificazione all'Europeo. Matteucci: "Sfide stimolanti"
Supercoppa Women, da oggi in vendita i biglietti per Juventus-Roma dell'11 gennaio... Supercoppa Women, da oggi in vendita i biglietti per Juventus-Roma dell'11 gennaio
Nuovo ranking FIFA delle Nazionali. Spagna sempre prima. L'Italia perde una posizione... Nuovo ranking FIFA delle Nazionali. Spagna sempre prima. L'Italia perde una posizione
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Le più lette
1 La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
4 Spalletti pensa al 4-2-3-1: Cambiaso pronto a cambiare ruolo
5 Il gioiello del Pisa è una scoperta... Della Juventus. Ora su Touré c'è l'Inter
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, Lautaro-Thuram confermati
Immagine top news n.1 Serie A, ultimatum di Simonelli su Milan-Como: "Entro il 18 dicembre capiremo"
Immagine top news n.2 L'incredibile saliscendi di Disasi. Chi è l'obiettivo del Milan che cerca un nuovo riscatto
Immagine top news n.3 Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia, giovedì propizio ma ancora non basta
Immagine top news n.4 Inter, Lautaro: "Non ho un solo motivo per andarmene. Fra scudetto e Champions non scelgo"
Immagine top news n.5 Milan, Modric: "Allegri è un vincente. Scudetto? E' dura ma andiamo avanti con fiducia"
Immagine top news n.6 Una idea o una follia? Icardi vorrebbe l'Italia e il Milan ci pensa
Immagine top news n.7 L'Inter vuole dimenticare il Liverpool. C'è il Genoa e Marotta traccia la via
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti" Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Immagine news podcast n.2 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.3 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Roma, questo Ferguson va tenuto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Juve, Spalletti non ha inciso. Inter, partita insidiosa col Genoa"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Il Genoa può battere questa Inter. Milan, occhio al Sassuolo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, questo Ferguson va tenuto? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Cagliari, Pisacane: "Palestra mi ha sorpreso subito. Non deve leggere i giornali"
Immagine news Serie A n.3 Simonelli: "Milan-Como a Perth non è chiusa. Dall'Asia condizioni inesistenti"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina in crisi, Cecchi Gori: "La riprenderei come presidente onorario e una cordata di fiorentini"
Immagine news Serie A n.5 Partecipazione a Dazn? Simonelli: "Riguarda le proprietà. Serie A in chiaro? Era già nel bando..."
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo, Grosso verso il Milan: "Proviamo a saper stare nelle difficoltà e a uscirne"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia-Monza, i convocati di Stroppa: Sverko è recuperato, mentre Franjic no
Immagine news Serie B n.2 Spezia-Modena, i convocati di Sottil: lieve emergenza difensiva. Out Ponsi e Cotali
Immagine news Serie B n.3 Calabro: "C'è voglia di rivalsa. Contro l'Entella voglio vedere il vero Dna della mia Carrarese"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Donadoni: “Due vittorie non bastano, ora serve ambizione per continuare a crescere”
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia-Empoli, Abate: “Serve equilibrio ma vogliamo tornare a vincere davanti ai nostri tifosi”
Immagine news Serie B n.6 Modena, Sottil: “Prestazioni buone, ora serve tornare al risultato. Donadoni? Una grande sfida”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Renate, Magoni: "Non puntiamo alla Serie B. Vogliamo lanciare giovani"
Immagine news Serie C n.2 Vis Pesaro, report medico: lesione di medio alto grado al quadricipite per Ferrari
Immagine news Serie C n.3 Perugia, Tedesco: “Dopo il derby serve reazione da uomini. Quattro fuori per scelta tecnica"
Immagine news Serie C n.4 Umberto Agnelli dice addio al Ravenna. Arriva la risoluzione consensuale del contratto
Immagine news Serie C n.5 Stangata per la Ternana! Il TFN sanziona le Fere con cinque punti di penalizzazione
Immagine news Serie C n.6 Trapani, Antonini copre i pagamenti in scadenza il 16/12. La nota ufficiale del club
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Pisa, in palio punti salvezza pesantissimi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Celtic-Roma, giallorossi chiamati alla svolta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Celta Vigo-Bologna, rossoblù all'assalto: vincere per avvicinare la qualificazione diretta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women’s Champions Cup 2026, la final four negli stadi di Arsenal e Brentford
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Lenzini: "Sogno di vincere in azzurro. Soncin ci ha dato consapevolezza"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve a un passo dal sogno, Roma sprofondata nell'incubo. Le due facce della UWCL
Immagine news Calcio femminile n.4 C'è un'italiana nella formazione tipo della 5ª giornata di UWCL: è la juventina Girelli
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia U17, le avversarie nel Round 2 di qualificazione all'Europeo. Leandri: "Possiamo giocarcela con tutte"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia U19, sorteggiato il girone di qualificazione all'Europeo. Matteucci: "Sfide stimolanti"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere