Frosinone-Pescara 2-2, le pagelle: il Frosinone la pareggia sul finale, grande rammarico per il Pescara

Risultato finale: Frosinone-Pescara 2-2

FROSINONE

Palmisani 4.5 - Grandissimo errore sul secondo goal subito, il portiere non è intervenuto sul tiro pensando che il gioco fosse fermo ma senza che l’arbitro avesse fischiato niente

Oyono 5.5 - Non ha mostrato sicurezza in fase difensiva e offensivamente non ha inciso minimamente

Cittadini 5.5 - Poco attento in fase difensiva. Dal 36’ J.Gelli 6 - Pur essendo entrato in campo sullo svantaggio si è dimostrato il migliore tra i difensori

Calvani 6 - Ha patito l’attaccante avversario ma ha avuto il merito di fornire l’assist per il goal del pareggio

Marchizza 5.5 - Ha fatto una partita al di sotto delle sue capacità patendo anche lui l’attacco abruzzese. Dal 66’ Konè 6 - Si è dato da fare in mezzo al campo recuperando palloni

Calò 7 - E’ stato freddissimo a segnare il goal dell’ 1-2 ed è stato sempre pericoloso sui calci da fermo

Koutsoupias 5.5 - Poco partecipe in tutta la partita. Dal 66’ F.Gelli 6.5 - E’ entrato bene in campo procurandosi il rigore lottando e centrocampo

Chichella 6 - Ha mostrato grande impegno ma non sempre è risultato preciso nelle scelte

Ghedjemis 6.5 - Buona partita per lui che si è mostrato pericoloso creando occasioni del goal e dominando sulla fascia destra con la sua rapidità

Zilli 5.5 - Ci si aspettava di più da lui, mai pericoloso sotto porta. Dal 66’ Raimondo 7 - E’ entrato bene in partita trovando il goal del pareggio nei minuti di recupero

Kvernadze 5.5 - Tolti qualche attimi di lucidità offensiva, non si è mai reso particolarmente pericoloso. Dal 77’ Fiori 6 - Ha sfiorato con un colpo di testa, terminato sull’esterno della rete, il goal della possibile vittoria

Massimiliano Alvini 5 - La sua squadra è stata molto confusionaria e poco concentrata soprattutto nel primo tempo, lampi di miglioramento nella seconda parte della partita riuscendo a pareggiare grazie a due calci piazzati

PESCARA

Saio 6.5 - Ha subito due goal in cui poteva farci poco, per il resto della partita però è sempre stato molto attento nelle uscite e negli interventi

Faraoni - s.v. Dal 4’ Altare 5 - Ha subito l’espulsione e causato il rigore che ha rimesso in partita il Frosinone

Capellini 6 - Ha tenuto bene in difesa le marcature

Bettella 6 - Sufficienza raggiunta per lui, sempre stato ordinato in difesa.

Cagnano 6.5 - Buona partita per lui che si è dimostrato molto lucido nei momenti caldi della partita con retropassaggi sicuri verso il suo portiere

Valzania 5.5 - Insufficienza per il capitano biancoazzurro che non ha fatto sentire la sua presenza a centrocampo. Dal 46’ Olzer 5.5 - Visti gli standar delle partite precedenti, ha giocato sottotono con poca partecipazione

Brugman 6.5 - E’ stato lucido e partecipe in tutta la partita, servendo anche l’assist per lo 0-2 temporaneo

Berardi 6.5 - Il giocatore è stato in continuo movimento mettendo spesso in difficoltà gli avversari. Dal 67’ Gravillon 5.5 - Poco presente nel gioco non dando solidità al reparto

Acampora 6 - E’ stato spesso presente nelle azioni offensive del Pescara, pecca per l'ammonizione. Dal 76’ Russo - s.v.

Di Nardo 8 - Sarebbe potuto essere l’eroe della partita con una doppietta e un gioco molto al servizio dei compagni, peccato per il risultato finale

Meazzi 6 - Sempre pericoloso in fase offensiva ma pecca di lucidità e precisione. Dal 77’ Brandes 5 - In neanche trenta secondi da quando è entrato in campo si è fatto ammonire, sintomo di poca concentrazione verso il match

Giorgio Gorgone 7 - Ha messo molto bene la squadra in campo dimostrando a tutti che i suoi giocatori se la suderanno fino alla fine questa salvezza, peccato per i 3 punti persi all’ultimo