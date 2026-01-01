Frosinone-Pescara 2-2, le pagelle: il Frosinone la pareggia sul finale, grande rammarico per il Pescara
Risultato finale: Frosinone-Pescara 2-2
FROSINONE
Palmisani 4.5 - Grandissimo errore sul secondo goal subito, il portiere non è intervenuto sul tiro pensando che il gioco fosse fermo ma senza che l’arbitro avesse fischiato niente
Oyono 5.5 - Non ha mostrato sicurezza in fase difensiva e offensivamente non ha inciso minimamente
Cittadini 5.5 - Poco attento in fase difensiva. Dal 36’ J.Gelli 6 - Pur essendo entrato in campo sullo svantaggio si è dimostrato il migliore tra i difensori
Calvani 6 - Ha patito l’attaccante avversario ma ha avuto il merito di fornire l’assist per il goal del pareggio
Marchizza 5.5 - Ha fatto una partita al di sotto delle sue capacità patendo anche lui l’attacco abruzzese. Dal 66’ Konè 6 - Si è dato da fare in mezzo al campo recuperando palloni
Calò 7 - E’ stato freddissimo a segnare il goal dell’ 1-2 ed è stato sempre pericoloso sui calci da fermo
Koutsoupias 5.5 - Poco partecipe in tutta la partita. Dal 66’ F.Gelli 6.5 - E’ entrato bene in campo procurandosi il rigore lottando e centrocampo
Chichella 6 - Ha mostrato grande impegno ma non sempre è risultato preciso nelle scelte
Ghedjemis 6.5 - Buona partita per lui che si è mostrato pericoloso creando occasioni del goal e dominando sulla fascia destra con la sua rapidità
Zilli 5.5 - Ci si aspettava di più da lui, mai pericoloso sotto porta. Dal 66’ Raimondo 7 - E’ entrato bene in partita trovando il goal del pareggio nei minuti di recupero
Kvernadze 5.5 - Tolti qualche attimi di lucidità offensiva, non si è mai reso particolarmente pericoloso. Dal 77’ Fiori 6 - Ha sfiorato con un colpo di testa, terminato sull’esterno della rete, il goal della possibile vittoria
Massimiliano Alvini 5 - La sua squadra è stata molto confusionaria e poco concentrata soprattutto nel primo tempo, lampi di miglioramento nella seconda parte della partita riuscendo a pareggiare grazie a due calci piazzati
PESCARA
Saio 6.5 - Ha subito due goal in cui poteva farci poco, per il resto della partita però è sempre stato molto attento nelle uscite e negli interventi
Faraoni - s.v. Dal 4’ Altare 5 - Ha subito l’espulsione e causato il rigore che ha rimesso in partita il Frosinone
Capellini 6 - Ha tenuto bene in difesa le marcature
Bettella 6 - Sufficienza raggiunta per lui, sempre stato ordinato in difesa.
Cagnano 6.5 - Buona partita per lui che si è dimostrato molto lucido nei momenti caldi della partita con retropassaggi sicuri verso il suo portiere
Valzania 5.5 - Insufficienza per il capitano biancoazzurro che non ha fatto sentire la sua presenza a centrocampo. Dal 46’ Olzer 5.5 - Visti gli standar delle partite precedenti, ha giocato sottotono con poca partecipazione
Brugman 6.5 - E’ stato lucido e partecipe in tutta la partita, servendo anche l’assist per lo 0-2 temporaneo
Berardi 6.5 - Il giocatore è stato in continuo movimento mettendo spesso in difficoltà gli avversari. Dal 67’ Gravillon 5.5 - Poco presente nel gioco non dando solidità al reparto
Acampora 6 - E’ stato spesso presente nelle azioni offensive del Pescara, pecca per l'ammonizione. Dal 76’ Russo - s.v.
Di Nardo 8 - Sarebbe potuto essere l’eroe della partita con una doppietta e un gioco molto al servizio dei compagni, peccato per il risultato finale
Meazzi 6 - Sempre pericoloso in fase offensiva ma pecca di lucidità e precisione. Dal 77’ Brandes 5 - In neanche trenta secondi da quando è entrato in campo si è fatto ammonire, sintomo di poca concentrazione verso il match
Giorgio Gorgone 7 - Ha messo molto bene la squadra in campo dimostrando a tutti che i suoi giocatori se la suderanno fino alla fine questa salvezza, peccato per i 3 punti persi all’ultimo