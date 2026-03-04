Allegri torna nel mirino del Real Madrid. In estate possibile il terzo assalto dei Blancos

Il Real Madrid in estate potrebbe tornare con forza a corteggiare Massimiliano Allegri, in quello che sarebbe il terzo tentativo dei Blancos per l'attuale tecnico del Milan. E' quanto scrive quest'oggi il Corriere dello Sport, sottolineando come il livornese abbia comunque un contratto in essere coi rossoneri fino al 2027 e come si trovi bene dalle parti di Milanello.

La panchina del Real Madrid ha però da sempre un fascino particolare ed il presidente Florentino Perez, dopo aver sbagliato con Xabi Alonso prima e Alvaro Arbeloa poi, ha intenzione di puntare su un profilo d'esperienza. Oltre ad Allegri, l'altro nome nella mente del numero uno del Real è Jurgen Klopp.

In passato, dicevamo, il Real Madrid ci aveva già provato per Allegri: una volta nel 2019, l'altra nel 2021. All'epoca Allegri fu vicinissimo alla panchina dei Blancos, con un incontro con Andrea Agnelli che però gli fece cambiare idea e optare per uno Juventus-bis. Come detto Allegri sta bene al Milan e ha tutta l'intenzione di aprire un ciclo, ma a fine stagione sarà comunque fatto un bilancio col club in cui saranno chiesti anche investimenti per migliorare la rosa. Da capire quale sarà la risposta del Milan, così come l'insistenza della corte del Real Madrid.