Allegri-Real Madrid, un matrimonio da fare? Il parere degli opinionisti

Allegri-Real Madrid, un matrimonio da fare? Il parere degli opinionisti
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:45
TMWRadio Redazione

Secondo il Corriere dello Sport, il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Cosa dovrebbe fare il tecnico toscano? Ecco cosa dicono gli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Sarebbe il terzo tentativo. Io credo che se fosse vero, stavolta andrà. Non so se il Milan possa dargli le garanzie che si aspetta. Potrebbe ritrovare la sua verve dul piano tecnico a Madrid".

Mimmo Cugini: "Ha chiesto a gennaio un difensore un attaccante, gli hanno preso Fullkrug...Le prospettive del prossimo anno sono la Champions, ma non mi sembrano paragonabili a quelle del Real". 

Paolo Pacchioni: "Allegri, persona intelligente, probabilmente si dovrebbe abituare a un calcio diverso, avendo mezzi diversi. Al Milan fa di necessità virtù. Non può pensare di andare al Real giocando tutti chiusi dietro e con le ripartenze".

Enzo Palladini: "Quando Sacchi era un dirigente del Real Madrid, si sedeva accanto a Di Stefano e diceva 'Un'altra partita brutta e noiosa', ma il Real le vinceva 3 o 4 a zero. Non so se le caratteristiche di Allegri possano incastrarsi con la filosofia del Real. E' abituato allo spettacolo, manda via allenatori che non lo fanno. Al Milan è nell'ambiente naturale. Ha avuto altre opportunità di andare all'estero ma alla fine il suo habitat perfetto è l'Italia".

Nicola Legrottaglie: "La cosa più importante è capire cosa ne pensa lui. Vista da fuori dico solo che sarebbe un peccato perdere Allegri per il nostro campionato, dato che è uno dei più vincenti della storia. Già il nostro calcio ha dei problemi, poi se ci facciamo scappare i migliori la situazione peggiora ancora. Lui l'ho avuto come allenatore e so che chi lo prende ne accetta pregi e difetti. Sta tutto nel capire come calare le sue caratteristiche nel contesto giusto. Di certo la sua qualità migliore rimane la gestione, oltre al saper capire cosa serve alla squadra che allena in quell'estratto momento. Studia il vestito migliore per la squadra e non si lascia trascinare da delle idee preimpostate".

Francesco Bonfanti: "L'ipotesi è intrigante ma non la vedo così facile. Non perché non possa trovare bene a Madrid, quanto il contrario. Ricordiamoci la panolada che si prese Capello, che aveva portato un titolo. Lui come gestore sappiamo che è bravissimo, sarebbe un Ancelotti bis per quanto riesce a entrare in empatia col gruppo, ma non fa giocare bene le sue squadre. Il Real vuole vincere e basta?".

Enzo Bucchioni: "Quella del 2021 era vera, disse di no. Si parlava lo scorso anno di Manchester United, ma lui non vuole andare all'estero, ha tutta la sua vita qui. Se non è cambiato così profondamente, andare in un posto dove ci sono più pressioni non so se voglia andarci".

Jacopo Volpi: "In tempi brevissimi no. Se il Milan se lo facesse sfuggire, visto che il bilancio per ora è positivo...Un po' di tempo fa disse di no. Io ci andrei di corsa al Real".

Claudio Anellucci: "Non lo so, ma Allegri lo considero da tempo il miglior tecnico italiano. Io lo avrei visto bene in Nazionale. Io spero per il calcio italiano e per il Milan che rimanga, perché perderemmo un grande allenatore".

Roberto Tricella: "Sarebbe uno step importante. Non credo che alleni oggi per guadagnare di più. Se ha per le mani un progetto importante col Milan e sa che può costruire qualcosa di solido, può pensare di rimanere. L'occasione di andare al Real passa una volta. Se non è stato convinto anni fa, la vedo dura che possano convincerlo ora con qualche anno in più".

Giocondo Martorelli: "Massimiliano ha raggiunto una qualità di esperienza tale che potrebbe andare in tutte le big europee. Potrebbe essere per lui una grandissima opportunità. Esperienza e qualità ne ha, una delle sue maggiori qualità per gestire una squadra così importante è avere un ottimo rapporto col gruppo. Non troverebbe nessuna difficoltà. E' intelligente, scaltro, preparato, non troverebbe difficoltà".

Allegri-Real Madrid, un matrimonio da fare? Il parere degli opinionisti
