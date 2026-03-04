Palermo, Inzaghi: "La gara era finita, ci servirà da lezione"

Il Palermo torna al successo (2-1) superando il Mantova al “Renzo Barbera” dopo la battuta d’arresto subita contro il Pescara. La gara, indirizzata positivamente dai rosanero, ha rischiato di riaprirsi nella parte finale a causa di un errore difensivo. Un errore che non ha compromesso il risultato ma ha reso l’ultima parte dell’incontro più complessa dal punto di vista mentale e fisico. La squadra di Filippo Inzaghi ha comunque mostrato solidità e capacità di gestione, chiudendo la sfida con tre punti preziosi per la classifica e il morale.

Un’incomprensione di Blin ha permesso agli ospiti di accorciare le distanze, riaccendendo momentaneamente la partita. L’allenatore rosanero ha spiegato che simili episodi fanno parte del gioco e non devono intaccare la fiducia collettiva. In conferenza stampa, così come riportato da Stadio News, Inzaghi ha dichiarato: "A Blin non ho detto niente. Nel calcio sbagliamo tutti, lui è un grande protagonista e un grande uomo, deve ripartire". La gestione dell’episodio, secondo il tecnico, rappresenta un passaggio utile per accrescere la maturità della squadra, soprattutto nella capacità di mantenere alta la concentrazione anche nei momenti di apparente controllo del match.

L’analisi di Inzaghi ha messo in evidenza gli aspetti positivi della prestazione, sottolineando l’approccio propositivo mostrato dai giocatori e la voglia di chiudere la partita con un margine più ampio. "Ho qualche capello bianco, volevo che facessimo il terzo gol. In questo modo avrei dato spazio a chi ne ha avuto di meno", ha commentato l’allenatore. La squadra ha comunque risposto alle difficoltà con carattere, respingendo i tentativi avversari e portando a termine una vittoria considerata fondamentale nel percorso di crescita. "Sofferenza? Sì, ma la squadra mi è piaciuta molto. La strada è questa, continuiamo", ha aggiunto Inzaghi, ribadendo la fiducia nella direzione intrapresa.