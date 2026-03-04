Ancora un pareggio immediato per l'Atalanta: Musah fa 2-2 nel recupero con la Lazio
Pareggio immediato dell'Atalanta con la seconda rete in pochi giorni di Musah. Sulemana si libera bene sulla sinistra dalla marcatura di Marusic, la piazza nel mezzo dove Musah calcia a rimorchio.
