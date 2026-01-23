Ufficiale
Milan Women, Erin Cesarini ceduta in prestito fino a giugno alla Lazio
TUTTO mercato WEB
AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive della calciatrice Erin Cesarini alla SS Lazio fino al 30 giugno 2026.
Il Club ringrazia Erin per la professionalità e l'impegno dimostrati e le augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per il prosieguo di questa stagione.
