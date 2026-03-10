Tottenham, Tudor: "Cambio di Kinsky per proteggerlo. La partita non si può commentare"

Igor Tudor, allenatore del Tottenham, parla ai microfoni di Sky dopo il ko contro Madrid, provando a spiegare la scelta di schierare Kinsky da titolare in un ottavo di Champions: "Il portiere è di valore, questo che gli è successo non c'è una spiegazione, mi spiace che è successa una cosa che non ho mai visto, cambiare il ragazzo dopo 20 minuti è stato un atto di aiuto a lui e alla squadra. E' un momento così, abbiamo tutto contro".

La sostituzione di Kinsky è stata per proteggerlo?

"Era questo l'obiettivo, era giusto toglierlo e lui ha capito. Purtroppo è successo in una partita così importante, io in 15 anni non l'ho mai visto, adesso andiamo avanti".

Si sente sempre l'uomo giusto per cambiare il Tottenham?

"Io mi sento sempre l'uomo giusto, però le problematiche sono difficili da spiegare così apertamente e in poco tempo, bisogna stare calmi e lavorare. Non c'è niente di commentare dopo questa partita qua, bisogna aiutare i ragazzi nel momento di fragilità".