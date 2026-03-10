Bayern, Kompany: "Luis Diaz e Olise come Robben e Ribery? Lo possono essere"

Il tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany ha parlato ai microfoni di Sky, dopo l'1-6 rifilato a Bergamo all’Atalanta nella sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Sorpreso da questo risultato?

"Sì, non si può programmare un risultato come questo. Pensavo che sarebbe stata davvero dura, ma i giocatori erano in una serata fantastica. Tutti hanno giocato con grande orgoglio e creato tanto usando i nostri punti di forza. Forse abbiamo visto più quelli che i nostri punti deboli".

Siete i più forti d'Europa?

"Siamo accanto a Real Madrid, Liverpool, PSG e così via. Non dobbiamo concentrarci su questo, pensiamo una partita alla volte innanzitutto al ritorno contro l'Atalanta, Pensiamo anche a tenere tutti in forma e anche alle grandi partite. Se facciamo bene come oggi, possiamo anche divertirci".

Luis Diaz e Olise come Robben e Ribery?

"Serve un po' di tempo, so quanto era difficile affrontarli. Sono in una posizione fantastica, possono diventare le nuove star del club. Tutto si decide alla fine, fino ad ora però ci stiamo divertendo".