Ufficiale Napoli Women, Musumeci torna dal Catania per restare: "Pronta per il salto di qualità"

Il Napoli Women ha riaccolto la giovane esterna destra Vittoria Musumeci che nella prima parte della stagione ha vestito la maglia del Catania in prestito. La classe 2008 ha fatto ora ritorno in Campania per essere aggregata alla prima squadra e continuare nel proprio percorso di crescita. Lo ha comunicato lo stesso club azzurro sui propri canali social riportando anche le parole della giovane calciatrice.

“Essere una ragazza del Sud e poter giocare per il Napoli Women, l’unica squadra professionistica del Sud Italia, ha per me un valore enorme. È un motivo di orgoglio e una responsabilità che sento forte. - spiega Musumeci - Questa opportunità rappresenta una crescita non solo sportiva, ma anche personale: voglio imparare, confrontarmi ogni giorno con un livello altissimo e portare dentro e fuori dal campo il massimo impegno.

Il mio obiettivo al rientro da questa esperienza in prestito è tornare più forte, più consapevole e con un bagaglio umano e sportivo che mi permetta di fare un salto di qualità.”