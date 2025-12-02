Obiettivo raggiunto per l'Italia U19: vince il Round 1 di qualificazione all'Europeo

L’Italia Under 19 Femminile raggiunge il suo primo obiettivo: con il pareggio a reti bianche contro la Svizzera infatti le Azzurrine allenate da Nicola Matteucci hanno chiuso al primo posto il proprio girone del Round 1 di qualificazione ai prossimi europei di categoria. Un risultato che permetterà all’Italia di essere testa di serie nel sorteggio, in programma a Nyon l’11 dicembre, per il Round 2 di qualificazione ovvero quello decisivo per arrivare alla fase finale.

“C’è tanta soddisfazione per quello che da settembre e fino a ora abbiamo fatto vedere. Il primo posto ci dà tanta consapevolezza. Abbiamo vissuto molti momenti in questo percorso, anche difficili, e siamo state brave a venirne fuori, anche sapendo soffrire. - spiega il tecnico Matteucci ai canali ufficiali della FIGC - Quello che mi rende più felice è che abbiamo sempre terminato le partite in crescendo e questo significa che le ragazze al momento giusto sanno riproporre ciò che sono in grado di fare. E poi c’è da dire che noi abbiamo il compito di far divertire il pubblico, per attrarre più persone possibili: per questo sono davvero contento di come oggi la squadra abbia saputo reagire nella ripresa, mostrando le sue qualità”.

L'allenatore azzurro ha poi voluto dedicare un pensiero alla capitana Maya Cherubini, uscita per infortunio a inizio ripresa: "Spero che non sia nulla di grave. Le siamo tutti vicini: lei è il nostro punto di riferimento del centrocampo e sta disputando una stagione fantastica”.

SVIZZERA-ITALIA 0-0

SVIZZERA: Zwyssig; Wallin, Gerlof, Jaggi (34’st Thuer), Ammann; Rondalli, Looser (1’st Schenk), Seliner, Mece; Bianchi, Vonnez (14’st Schmitz). A disp.: Kramoviku, Brunner, Keller, Gmur, Hinder, Edelmann. All.: Maglia

ITALIA: Mazzocchi; Venturelli, Consolini, Lombardi, Tosello; Langella, Cherubini (18’st Robino); Zanoni, Ventriglia, Vitale (11’st Taddei); Galli (34’st Ferraresi). A disp.: Bucci, Bertora, Bonanomi, Verrini, Bertero, Bedini. All.: Matteucci

Arbitra: Lisiecka-Sek (POL). Assistenti: Zygmond (POL) e Valeva (BUL). IV Ufficiale: Georgieva (BUL)

Note – Recupero: 0’pt, 3’st. Al 6’st Zwyssig para un rigore a Cherubini. Ammonite Consolini, Jaggi, Taddei, Gerlof, Lombardi

Gruppo A6: calendario, risultati e classifica

Mercoledì 26 novembre

Bielorussia-Svizzera 0-1

Italia-Irlanda del Nord 10-1

Sabato 29 novembre

Svizzera-Irlanda del Nord 2-1

Italia-Bielorussia 2-0

Martedì 2 dicembre

Svizzera-Italia 0-0

Irlanda del Nord-Bielorussia 3-2

Classifica: Italia (differenza reti +11) e Svizzera (+2) 7 punti, Irlanda del Nord 3, Bielorussia 0