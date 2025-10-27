Lecce, Di Francesco guarda avanti: "Facciamo tesoro della gara con l'Udinese, conta l'obiettivo"

Alla vigilia della sfida al Napoli, il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco interviene in conferenza stampa tornando sull'ultima sconfitta: "I ragazzi sono consapevoli di non aver approcciato al meglio la partita e non possiamo permettercelo. Il secondo gol è arrivato nel momento in cui abbiamo ripreso un po' a giocare. Peccato non essere stati concreti nel secondo tempo. Il terzo gol subito è stata un'ingenuità, dovevamo essere più bravi. C'è stato qualche posizionamento fatto male. Ieri ho fatto subito vedere dei video sulla partita con l'Udinese, per capire cosa si può fare meglio, ora guardiamo già alla partita col Napoli".

Sulle scelte dal primo minuto con l'Udinese?

"Ci sono scelte che possono portarti in una direzione o nell'altra. Secondo me è riduttivo parlare solo della scelta di Helgason. Ci sono stati errori da parte di giocatori che hanno giocato benissimo fino a quel momento. Dobbiamo capire che quando si affrontano certe squadre bisogna essere determinati su ogni tackle. Nel secondo tempo eravamo più leggeri, ma abbiamo tenuto lì l'avversario. Spesso sono gli atteggiamenti che fanno la differenza. Noi siamo stati meritatamente in svantaggio perché loro hanno avuto un approccio migliore. Ci può stare perdere a Udine, la differenza la fa come si perde. Dobbiamo fare tesoro di questa gara, ci sono state anche cose positive. Mi interessa arrivare all'obiettivo finale anche attraverso queste partite".

