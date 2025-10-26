TMW Zaniolo, il sogno si chiama Nazionale. L'agente: "Udine ideale, si riprenderà l'azzurro"

Una volta qualcuna disse che non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti potuto essere. Una frase che forse si è stampato bene in mente Nicolò Zaniolo, arrivato in estate all'Udinese e pronto a riprendere in mano la propria carriera dopo anni difficili che ne hanno minato la crescita. In bianconero, il classe '99 ha ritrovato il gol in Serie A la scorsa giornata contro la Cremonese e una certa continuità di prestazioni. Per parlare di lui ai microfoni di TuttoMercatoWeb abbiamo intervistato il suo agente, Claudio Vigorelli.

A Udine sta tornando a brillare.

"Cercavamo una piazza come quella Udine, che potesse farlo ripartire ed essere un protagonista. Lì è contento, l'ambente è ideale e anche l'Udinese ci ha affiancati in questa scelta. Per i momento tutto va bene e sono sicuro che andrà sempre meglio. La maturità? Il passato è passato, guardiamo avanti e speriamo che a breve possa arrivare anche la chiamata in Nazionale".

Quanto sarebbe importante per lui tornare nell'Italia?

"Sarebbe il coronamento di una stagione che sta iniziando bene e che ci auguriamo che possa essere sempre in crescita. Giocare in Nazionale è il sogno per qualunque calciatore italiano. Nicolò farà di tutto per riconquistarla e se continua così sono sicuro che se la riprenderà".

