Cuesta prova nuove soluzioni. Gazzetta di Parma: "E in campo si rivede Ondrejka"
"Cuesta prova nuove soluzioni. E in campo si rivede Ondrejka" scrive la Gazzetta di Parma in edicola quest'oggi. Al Mutti Training Center di Collecchio, i crociati di mister Carlos Cuesta hanno sfidato il Mantova, al momento diciassettesimo in Serie B, vincendo in rimonta per 2-1 con i gol di Cutrone e Lovik.
Esperimenti per il tecnico crociato che è partito dal 4-4-2 schierando in porta Covi dopo l'infortunio a Suzuki e ha ritrovato anche Ondrejka dopo l'infortunio, tra i più in palla nella gara di ieri.
