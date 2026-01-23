Ufficiale
Parma Women, ceduta in prestito al Venezia l'attaccante Kailey Willis
TUTTO mercato WEB
Operazione di mercato per il Parma Women. Ecco il testo della nota ufficiale:
Il Parma Calcio Women comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, l’attaccante Kailey Willis al Venezia FC Femminile. Il Club augura a Kailey le migliori fortune per la sua nuova tappa professionale.
