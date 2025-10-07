Kevin e Rasmus: i talenti...dello Zoo. A Napoli due Fossa si chiameranno come KDB e Hojlund

A Napoli è già scoppiata la De Bruyne e Hojlund mania. I due calciatori arrivati in estate da Manchester, uno sponda City, l'altro sponda United, si sono già imposti come una delle coppie più devastanti del campionato e non solo, capaci di attirare già su di sé l'amore di tutta una piazza che, come spesso accade nel capoluogo campano, è sfociato anche in questioni extracalcistiche.

Negli ultimi mesi, infatti, fa sapere il Corriere del Mezzogiorno, allo Zoo della città è avvenuto un evento eccezionale: per la prima volta in Italia sono infatti venuti al mondo quattro cuccioli di Fossa del Madagascar, un mammifero carnivoro dalla corporatura snella e simile a un gatto, risalente a 20 milioni di anni, che si è evoluto unicamente sull’omonima isola e che adesso è tra le specie maggiormente a rischio di estinzione.

Si tratta di due esemplari femmine e di due esemplari maschi. Alle prime sono stati dati i nomi di Marie e Claire, in memoria della direttrice dello zoo di Napoli Wenner che negli anni ‘90 riavviò il programma di conservazione della loro specie. Per quanto riguarda i maschi, invece, si è scelto i nomi di Kevin e Rasmus, in onore dei due campioni che stanno facendo volare la squadra di Antonio Conte.