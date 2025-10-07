Serie C, punto di penalità per il Rimini: la nota della FIGC. E la nuova classifica del Girone B

Piove sul bagnato in casa Rimini, perché è arrivato un altro punto di penalizzazione alla società biancorossa, per violazioni amministrative: il club era stato deferito lo scorso settembre a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. Una tegola di non poco conto, quella che è caduta sui romagnoli, che avevano già undici punti di penalizzazione, che erano però riusciti parzialmente a decimare, portandosi a quota -4 in classifica: un -4 che diventa però -5, e pone gli uomini di mister D'Alesio in una situazione decisamente molto disperata.

Intanto, ecco la nota della FIGC:

"Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Rimini F.C. (Girone B di Serie C) con un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. La società era stata deferita lo scorso 8 settembre a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C.. È stata invece rinviata al 23 ottobre la trattazione del deferimento a carico dell’U.S. Triestina Calcio 1918 (Girone A di Serie C)".

Di seguito, andiamo anche a vedere quella che è la nuova classifica del Girone B di Serie C:

Classifica - Arezzo 21, Ravenna 21, Ascoli 20, Sambenedettese 14, Ternana 13, Gubbio 13, Campobasso 12, Forlì 12, Pianese 12, Carpi 11, Juventus Next Gen 11, Guidonia Montecelio 10, Pineto 8, Vis Pesaro 8, Pontedera 8, Livorno 7, Torres 5, Bra 5, Perugia 3, Rimini -5

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti