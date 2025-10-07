Ufficiale Dolomiti Bellunesi, arriva il nuovo allenatore: si tratta di Andrea Bonatti

Andrea Bonatti è il nuovo allenatore della Dolomiti Bellunesi. Nato a Brescia il 6 agosto 1984, è entrato negli staff tecnici di Lumezzane, Crotone, Grosseto e Salernitana. Proprio in Campania, diventa il vice allenatore della prima squadra, al fianco di Leonardo Menichini.

Quindi, l’approdo nel settore giovanile della Lazio (in Primavera) e in quello della Juventus (Under 16 e Primavera), fino alle esperienze in Serie C alla guida di Triestina e Fiorenzuola.