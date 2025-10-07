Ufficiale
Dolomiti Bellunesi, arriva il nuovo allenatore: si tratta di Andrea Bonatti
Andrea Bonatti è il nuovo allenatore della Dolomiti Bellunesi. Nato a Brescia il 6 agosto 1984, è entrato negli staff tecnici di Lumezzane, Crotone, Grosseto e Salernitana. Proprio in Campania, diventa il vice allenatore della prima squadra, al fianco di Leonardo Menichini.
Quindi, l’approdo nel settore giovanile della Lazio (in Primavera) e in quello della Juventus (Under 16 e Primavera), fino alle esperienze in Serie C alla guida di Triestina e Fiorenzuola.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
