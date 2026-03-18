Il ritorno del 'Maestro' Giampaolo: contratto non banale, la fiducia della Cremonese è totale

Doppia ufficialità in casa Cremonese: prima l'esonero di Davide Nicola, arrivato intorno all'ora di pranzo, poi quella di qualche minuto fa relativa al ritorno di Marco Giampaolo sulla panchina dei grigiorossi. Un ritorno, appunto, visto che il 'Maestro' ha già guidato la prima squadra del club lombardo nella stagione 2015/2016, in Lega Pro. Giampaolo subentrò a campionato in corso e chiuse all'ottavo posto, prima di dare l'addio per tornare in Serie A, a Empoli. Sono passati tanti anni dall'ultima panchina del tecnico a Cremona ma adesso le strade delle due parti sono tornate a unirsi, con la società di Arvedi che ha dato totale fiducia all'allenatore.

Contratto non banale.

Sì, perché Marco Giampaolo non ha firmato un contratto da traghettatore, anzi. L'accordo trovato con la Cremonese comprende infatti sia le ultime nove giornate di questa stagione che l'intera prossima annata, a prescindere dalla salvezza che i grigiorossi andranno a cercare di centrare in questo finale di Serie A, con opzione addirittura per quella successiva. Il progetto, comunque vada, non si fermerà però in estate. Giampaolo avrà poi il compito di ricostruire il gruppo, nella massima serie o in B, questo lo sapremo soltanto a fine maggio.

Presente e futuro.

Fiducia totale dunque da parte della Cremonese nei confronti di Marco Giampaolo. Adesso la testa dovrà andare solo e soltanto al presente, alle prossime nove giornate di campionato, poi sarà il momento di pensare al futuro di un club che ha tutta la voglia di restare nel calcio che conta per tanti anni ancora.