TMW Radio Gherarducci: "Cremonese, esonero Nicola era atteso. Sarri mi sembra involuto"

Il giornalista Giampaolo Gherarducci è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Cremonese, esonero di Nicola:

"Giampaolo è stato sempre uno molto pompato dalla stampa, poi dopo il Milan c'è stato l'inizio del declino. Era atteso l'addio a Nicola, sono scelte che si fanno anche un po' per disperazione. Se devi mandare via un tecnico, devi prima parlarne con la squadra. Però il rendimento delle ultime sedici partite parla da solo. Poi si prova la scossa, che può anche non esserci ora".

Yildiz già superiore a Del Piero?

"Yildiz è più centrale di quanto non lo fosse Del Piero nei suoi primi anni, dove c'era Baggio. Poi diventa centrale, in una squadra con fenomeni. Poi che Yildiz sia forte lo si vede, farà la sua carriera ma difficilmente rimarrà dieci anni alla Juve, visto il calcio di oggi. Allora il calcio migliore era in Italia, oggi siamo periferici".

Sarri e italiano, chi l'ha delusa di più?

"Italiano ha ancora un po' di bonus da spendere, Sarri mi sembra involuto rispetto a qualche anno fa. Credo faccia un calcio più difensivo rispetto a quanto visto a Napoli. Mi sembra un calcio più grigio ultimamente".