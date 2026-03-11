Roma Femminile alla vigilia della semifinale di Coppa. Rossettini: "Altra gara da vincere"

"Ho ritrovato la squadra vogliosa di rimettersi in cammino dopo una sosta così lunga, che è stata comunque produttiva perché le ragazze hanno giocato in tante e lavorato in ambito in internazionale, in partite difficile. Adesso le recuperiamo fisicamente e iniziamo a lavorare per preparare questo mese intensissimo che ci aspetta": così, nella conferenza stampa pre gara, il tecnico della Roma Femminile Luca Rossettini, che ha parlato alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia, che contrapporrà le giallorosse all'Inter.

Inter, per altro ultima avversaria prima della sosta. Da dove si è temporaneamente concluso, quindi, si riparte: "È un'altra gara da provare a vincere, sicuramente ridurremo i momenti video perché li abbiamo già fatti, andremo semmai più sui particolari che possono essere utili per provare a determinare in maniera positiva anche questa partita".

Conclude poi: "Abbiamo lavorato come sempre da inizio anno, cercando di guadagnare il massimo da ogni momento e vincere ogni gara mettendo il massimo in campo. Ci sarà possibilità di rotazioni, e questo aiuta tutto il gruppo a stare unito e focalizzato su quello che l'obiettivo a lungo termine".