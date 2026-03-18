Pescara, notte da dentro o fuori: con l’Entella per riaprire definitivamente la corsa salvezza

Il Pescara si gioca una fetta importante di stagione questa sera all’Adriatico, dove arriva la Virtus Entella in uno scontro diretto che può cambiare gli equilibri della corsa salvezza. La squadra di Gorgone, ancora ultima a quota 26 punti, arriva però al match nel suo miglior momento dell’anno, forte di un filotto di quattro risultati utili consecutivi (due vittorie e due pareggi) che ha riacceso speranze che fino a poche settimane fa sembravano ormai spente.

Un eventuale successo permetterebbe al Delfino di salire a 29 punti, portandosi a sole due lunghezze proprio dall’Entella, attualmente prima squadra coinvolta nella zona playout. Un aggancio che avrebbe il sapore della svolta, soprattutto dal punto di vista mentale, dopo mesi complicati.

Determinante, in questo cambio di marcia, è stato anche il mercato invernale, che ha restituito entusiasmo all’ambiente e qualità alla rosa. I ritorni di Lorenzo Insigne e Gaston Brugman hanno dato nuova linfa alla squadra, alzando il livello tecnico e l’esperienza nei momenti chiave.

Ora però servono conferme: contro l’Entella non è solo una partita, ma un vero e proprio bivio. Vincere significherebbe riaprire definitivamente la corsa salvezza.