TMW Radio Bezzi: "Milan, Allegri mi ha deluso con la Lazio. E su Giampaolo-Cremonese..."

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Gianni Bezzi.

Cremonese, esonero di Nicola:

"Temevo questa cosa, penso che Nicola sia davvero un bravo allenatore, ha avuto buona sorte nella prima parte diu stagione poi un'inattesa caduta all'indietro. Affidarsi a Giampaolo mi sembra come una voglia di andare prima in B...A parte la parentesi del Lecce, però dopo le grandi opportunità che ha avuto, mi è sembrato sempre un allenatore sopravvalutato".

Yildiz già superiore a Del Piero?

"Al momento non c'è paragone, sono delle situazioni diverse. Ho sentito la storia di Del Piero, in questa intervista invece si legge di un Yildiz pronto a mettersi da parte, molto umile. Lui, dotato di un grande talento, ha tutte le possibilità per diventare un grande numero 10 da Juve. Per ora troppo presto paragonarlo a Del Piero".

Allegri l'ha delusa contro la Lazio?

"Stavolta ha deluso. Dopo che l'Inter aveva fatto questo regalone, ho visto un Milan inguardabile, che ha giocato nella maniera peggiore. Chi doveva dare di più in campo ha deluso profondamente. Non so perchè abbia sbagliato così tanto. La stagione resta importante, ma con la Lazio ha sbagliato completamente".