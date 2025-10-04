Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

MAINOO-NAPOLI, NON E' ANCORA FINITA. L'AL SADD CI PROVA CON SPALLETTI: OFFERTO UN BIENNALE.

Dodici mesi dopo, Hojlund come McTominay è arrivato dal Manchester United per sopperire a una situazione d'emergenza. Allora c'era un centrocampo da rinforzare con un elemento di caratura internazionale, due mesi fa c'era invece da sostituire l'infortunato Romelu Lukaku. E oggi come allora il Napoli è andato a pescare tra le 'delusioni' United con risultati più che soddisfacenti. Con due calciatori che oggi sono due pilastri, con un centrocampista che lo scorso anno è stato anche l'MVP della Serie A. La notizia però è che potrebbe non essere finita qui perché ad agosto il Napoli ha ascoltato con molto interesse l'entourage di Kobbie Mainoo, centrocampista classe 2005 nonché uno dei talenti più importanti del calcio inglese. Al Manchester United il calciatore di Stockport non trova spazio e allora si sta guardando intorno per non perdersi il prossimo Mondiale. Lo faceva ad agosto e a maggior ragione continua a farlo oggi perché Amorim fin qui gli ha concesso solo duecento minuti: quattro partite da subentrato in Premier, una gara in EFL Cup.

Non dovesse cambiare la situazione, Mainoo a gennaio ribadirà con ancor più insistenza la voglia di misurarsi con una realtà capace di garantirgli maggiore spazio. Il Napoli a quel punto sarebbe in prima fila, quasi inevitabile esserlo dopo McTominay e Hojlund.

Dopo l'addio alla Nazionale, Luciano Spalletti ha scelto di prendersi del tempo per smaltire la delusione provocata dall'esonero, ma i club non hanno smesso di cercarlo. Secondo quanto raccolto da TMW, chi ci sta seriamente pensando è l'Al-Sadd Sports Club, società con sede a Doha che milita nella massima serie del campionato qatariota. Per il tecnico nato a Certaldo in Toscana sarebbe sicuramente un'esperienza diversa rispetto a tutte le altre affrontate in carriera. La società asiatica ha già recapitato un'offerta all'allenatore italiano, mettendo sul piatto un contratto della durata di 2 anni a cifre davvero importanti, molto difficili da rifiutare per chiunque. Per la verità però lui sta riflettendo e non sembra essere troppo convinto della destinazione. A 66 anni si tratterebbe anche di una scelta di vita, che comporterebbe un cambiamento radicale delle abitudini.

GRIMALDO SVELA: "DOVEVO ANDARE AL REAL CON XABI ALONSO, MA HANNO PREFERITO CARRERAS". IL TOTTENHAM RINNOVA BENTANCOUR, IL CITY SAVINHO E IL LEVERKUSEN PALACIOS

L’Al Ahli, club di Jeddah, ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Rui Pedro Braz come nuovo direttore sportivo. Dopo quattro anni al Benfica, il dirigente portoghese, 47 anni, apre così una nuova fase della sua carriera nel calcio del Medio Oriente, un mercato che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più centrale nello scenario internazionale. Nel comunicato diffuso attraverso i propri canali ufficiali, l’Al Ahli ha sottolineato il lavoro svolto da Braz a Lisbona, evidenziando in particolare la conquista del campionato 2022/23 e i cinque accessi consecutivi alla Champions League. Tra i meriti riconosciuti al dirigente lusitano anche il consolidamento del Benfica come uno dei club europei di riferimento nello sviluppo dei giovani talenti.

Alejandro Grimaldo ha svelato alcuni retroscena di mercato legati alla scorsa estate, confermando che il suo nome era stato accostato a diversi club di primo piano: "C’era sempre la possibilità di andare con Xabi Alonso, ma alla fine non si è concretizzata e il Real ha preso Carreras. Anche il Barcellona era un’opzione che però non si è concretizzata. Bisogna affrontare la sfida di stare qui con grande motivazione. Ci sono sempre possibilità, si parla di tante cose. Ma se non si realizzano, significa che non dovevano realizzarsi”, ha dichiarato il terzino del Bayer Leverkusen.

Il Tottenham ha ufficializzato il rinnovo "a lungo termine" di Rodrigo Bentancur, pilastro del centrocampo degli Spurs dal gennaio 2022, quando arrivò dalla Juventus. Il 28enne uruguaiano ha collezionato finora 122 presenze con la maglia degli Spurs, segnando 9 gol.

Il Bayer Leverkusen blinda uno dei suoi uomini simbolo. Il club tedesco ha ufficializzato il rinnovo di contratto con Exequiel Palacios, campione del mondo con l’Argentina in Qatar 2022, che ha prolungato l'accordo fino al 30 giugno 2030. Il centrocampista, attualmente fermo ai box per infortunio, era legato al Bayer fino al 2028.

In casa Arsenal, dopo l'annuncio ufficiale nei giorni scorsi del rinnovo di William Saliba, c'è un altro difensore in odore di prolungamento, ossia Jurrien Timber. Come infatti rivelato da BBC Sport, Arteta è rimasto piacevolmente colpito dall'inizio di stagione del calciatore olandese e per questo vorrebbe blindarlo a Londra. I colloqui sono ancora in una fase iniziale, ma tutte le parti sono intenzionate a raggiungere un accordo per estendere la sua permanenza nel club oltre la scadenza del contratto attuale, nel 2028.

In estate sembrava dovesse partire in direzione Tottenham, invece Savinho non solo è rimasto nel Manchester City, ma nella giornata di oggi ha rinnovato anche il proprio contratto con il club fino al 2031. Ad annunciarlo sono stati gli stessi Citizen sul proprio sito ufficiale.