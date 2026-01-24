Rusek: "Aver firmato con la Juventus Women è il sogno di infanzia che si realizza"

È stata annunciata proprio questa mattina, e, attraverso i canali ufficiali del club, Larissa Rusek si è presentata, parlando da nuova calciatrice della Juventus Women: "È una sensazione incredibile avere firmato per questo grande club, è un sogno d'infanzia che si realizza. Guardavo la Juventus in tv e, da bambina, questa squadra era solo un sogno per me; ora, che sto iniziando il mio percorso qui, mi sembra pazzesco. E sono davvero entusiasta di mettermi alla prova in un nuovo ambiente e in una nuova nazione".

Aggiunge poi: "Non vedo l'ora di giocare nel campionato italiano e di conoscere le mie compagne di squadra. Da quando sono arrivata non ho fatto altro che restare colpita: la Juventus è un club grandissimo, è persino più grande di quanto immaginassi".

La nota conclusiva è agli obiettivi: "Voglio vincere più titoli possibile con la squadra, mentre a livello personale voglio cercare di mettermi subito al passo durante gli allenamenti e con le mie nuove compagne. Non solo. Ho già partecipato a tre ritiri con la Nazionale maggiore austriaca e il mio obiettivo è anche quello di diventare una presenza fissa nella Selezione dell'Austria. Cerco sempre di migliorare, ma amo anche divertirmi giocando a calcio".