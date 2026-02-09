Il primo gol dell'Inter andava annullato? Perché il VAR non poteva intervenire

L'Inter esce dal Mapei Stadium con un'altra vittoria rotonda: 5-0 al Sassuolo a firma di Bisseck, Thuram, Lautaro, Akanji e Luis Henrique. Una gara non troppo complessa da dirigere per l'arbitro Chiffi, anche se qualche discussione c'è stata sopratutto in merito al primo gol dei nerazzurri.

Il gol di Bisseck era da annullare? I dubbi nascono non tanto dall'azione che porta al gol, con il calcio d'angolo battuto da Dimarco e il colpo di testa quasi incontrastato da parte del centrale tedesco che non lasciano spazio a interpretazioni. Piuttosto, qualche perplessità nasce dall'azione precedente, che ha portato la corner. Sul passaggio di Bastoni per Thuram infatti il francese parte da una posizione più che sospetta. Thuram serve poi Luis Henrique, che calcia in porta, con Muric che devia in angolo.

A norma di regolamento però in questi casi il VAR non può intervenire: dal momento dell'assegnazione del corner, parte infatti una nuova azione. Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa però notare che l'azione andava comunque annullata precedentemente e che in questo caso c'è una procedura VAR (una delle tante) che forse va rivista e che l'IFAB ha già annunciato che presto ci potrà essere una pezza.