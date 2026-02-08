Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan e Inter-Fiorentina i big match di giornata
Archiviati primi tre match della 13ª giornata, oggi la Serie A Woman completerà il suo programma con le restanti sfide. Iniziando da quella delle 12:30, probabilmente la più importante, fra Roma e Milan. Alle 15, invece, spazio al Napoli rivelazione contro la Ternana fanalino di coda. Infine, alle 15:45, spazio ad un altro big match Inter-Fiorentina. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
SERIE A WOMEN, 13ª GIORNATA
Genoa-Lazio 2-5
9' Acuti (G), 19' Martin (L), 27' Le Bihan (L), 40' e 70' Piemonte (L), 45+2' Ferrara (G), 53' Goldoni (L)
Sassuolo-Parma 2-0
82' Philtjens
Como Women-Juventus 0-2
44' Carbonell, 81' Krumbiegel
Domenica 8 febbraio
Ore 12:30 - Roma-Milan
Ore 15:00 - Napoli Women-Ternana Women
Ore 15:45 - Inter-Fiorentina (diretta Raisport)
Classifica - Roma 29, Juventus 26*, Inter 24, Lazio 22*, Milan 20, Napoli Women 20, Fiorentina 18, Sassuolo 12*, Como Women 17*, Parma 9, Genoa 7*, Ternana Women 7
* una gara in più
