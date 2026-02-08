Serie A Woman, 13ª giornata: Napoli avanti sulla Ternana con l'autorete di Quazzico
Fine primo tempo di Napoli Women-Ternana Women, secondo match di giornata del 13° turno di Serie A Woman. Al momento le partenopee sono avanti per 1-0 grazie all'autorete di Francesca Quazzico. La stessa ex Inter è stata poi espulsa al 37'. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE A WOMEN, 13ª GIORNATA
Genoa-Lazio 2-5
9' Acuti (G), 19' Martin (L), 27' Le Bihan (L), 40' e 70' Piemonte (L), 45+2' Ferrara (G), 53' Goldoni (L)
Sassuolo-Parma 2-0
82' Philtjens
Como Women-Juventus 0-2
44' Carbonell, 81' Krumbiegel
Roma-Milan 1-0
66' Bergamaschi
In corso
Napoli Women-Ternana Women 1-0
6' aut. Quazzico
Domenica 8 febbraio
Ore 15:45 - Inter-Fiorentina (diretta Raisport)
