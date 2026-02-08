Serie A Women, 13ª giornata: Napoli Women-Ternana Women 3-1. Fere autolesioniste

Si chiude con la vittoria del Napoli sulla Ternana il match delle ore 15 valido per la 13ª giornata della Serie A Women. Partenopee che giocano una buona prestazione ma sono le Fere, di fatto, a decidere contro loro stesse il match: prima con l'autorete di Quazzico che si fa espellere pochi minuti dopo, e poi con quella di Schroffenegger a metà ripresa. Di seguito il quadro completo del turno con la classifica aggiornata:

SERIE A WOMEN, 13ª GIORNATA

Genoa-Lazio 2-5

9' Acuti (G), 19' Martin (L), 27' Le Bihan (L), 40' e 70' Piemonte (L), 45+2' Ferrara (G), 53' Goldoni (L)

Sassuolo-Parma 2-0

82' Philtjens

Como Women-Juventus 0-2

44' Carbonell, 81' Krumbiegel

Roma-Milan 1-0

66' Bergamaschi

Napoli Women-Ternana Women 3-1

6' aut. Quazzico, 49' Carcassi (N), 53' aut. Schroffenegger, 82' Pellegrini (T)

In corso

Inter-Fiorentina 1-0

43' Magull

Classifica - Roma 32, Juventus 26, Inter 24*, Napoli Women 23, Lazio 22, Milan 20, Fiorentina 18*, Como Women 17, Sassuolo 12, Parma 9, Genoa 7, Ternana Women 7

* una gara in meno