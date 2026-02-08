Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan al 45' è ancora sullo 0-0
Si chiude a reti inviolate il primo tempo di Roma-Milan, primo match domenicale della 13ª giornata della Serie A Women. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE A WOMEN, 13ª GIORNATA
Genoa-Lazio 2-5
9' Acuti (G), 19' Martin (L), 27' Le Bihan (L), 40' e 70' Piemonte (L), 45+2' Ferrara (G), 53' Goldoni (L)
Sassuolo-Parma 2-0
82' Philtjens
Como Women-Juventus 0-2
44' Carbonell, 81' Krumbiegel
In corso
Roma-Milan 0-0
Domenica 8 febbraio
Ore 15:00 - Napoli Women-Ternana Women
Ore 15:45 - Inter-Fiorentina (diretta Raisport)
