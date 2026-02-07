Serie A Women, 13ª giornata: Como-Juve finisce 0-2. Bianconere al 2° posto

Con un gol per tempo la Juventus di Massimiliano Canzi regola il Como Women in terra lariana e conquista tre punti. Decisive le reti di Carbonell al 44' e di Krumbiegel all'81'. Successo che porta le bianconere a 26 punti, scavalcando momentaneamente l'Inter al secondo posto e portandosi a -3 dalla Roma capolista. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:

SERIE A WOMEN, 13ª GIORNATA

Genoa-Lazio 2-5

9' Acuti (G), 19' Martin (L), 27' Le Bihan (L), 40' e 70' Piemonte (L), 45+2' Ferrara (G), 53' Goldoni (L)

Sassuolo-Parma 2-0

82' Philtjens

Como Women-Juventus 0-2

44' Carbonell, 81' Krumbiegel

Domenica 8 febbraio

Ore 12: 30 - Roma-Milan

Ore 15:00 - Napoli Women-Ternana Women

Ore 15:45 - Inter-Fiorentina (diretta Raisport)

Classifica - Roma 29, Juventus 26*, Inter 24, Lazio 22*, Milan 20, Napoli Women 20, Fiorentina 18, Sassuolo 12*, Como Women 17*, Parma 9, Genoa 7*, Ternana Women 7

* una gara in più