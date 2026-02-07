Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie A Women, 13ª giornata: Como-Juve finisce 0-2. Bianconere al 2° posto

Serie A Women, 13ª giornata: Como-Juve finisce 0-2. Bianconere al 2° postoTUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 16:54Calcio femminile
Luca Bargellini

Con un gol per tempo la Juventus di Massimiliano Canzi regola il Como Women in terra lariana e conquista tre punti. Decisive le reti di Carbonell al 44' e di Krumbiegel all'81'. Successo che porta le bianconere a 26 punti, scavalcando momentaneamente l'Inter al secondo posto e portandosi a -3 dalla Roma capolista. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:

SERIE A WOMEN, 13ª GIORNATA
Genoa-Lazio 2-5
9' Acuti (G), 19' Martin (L), 27' Le Bihan (L), 40' e 70' Piemonte (L), 45+2' Ferrara (G), 53' Goldoni (L)
Sassuolo-Parma 2-0
82' Philtjens
Como Women-Juventus 0-2
44' Carbonell, 81' Krumbiegel

Domenica 8 febbraio
Ore 12: 30 - Roma-Milan
Ore 15:00 - Napoli Women-Ternana Women
Ore 15:45 - Inter-Fiorentina (diretta Raisport)

Classifica - Roma 29, Juventus 26*, Inter 24, Lazio 22*, Milan 20, Napoli Women 20, Fiorentina 18, Sassuolo 12*, Como Women 17*, Parma 9, Genoa 7*, Ternana Women 7

* una gara in più

Articoli correlati
Juve, Elkann presente nel giorno di Kenan Yildiz: John alla Continassa in elicottero... Juve, Elkann presente nel giorno di Kenan Yildiz: John alla Continassa in elicottero
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 24^ giornata di campionato... Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 24^ giornata di campionato
Juventus, Kenan Yildiz rinnova fino al 2030: i numeri del turco in maglia bianconera... Juventus, Kenan Yildiz rinnova fino al 2030: i numeri del turco in maglia bianconera
Altre notizie Calcio femminile
Serie A Women, 13ª giornata: Como-Juve finisce 0-2. Bianconere al 2° posto Serie A Women, 13ª giornata: Como-Juve finisce 0-2. Bianconere al 2° posto
Serie A Women, 13ª giornata: Como Women-Juventus 0-1 al 45'. Carbonell a segno Serie A Women, 13ª giornata: Como Women-Juventus 0-1 al 45'. Carbonell a segno
Serie A Women, 13ª giornata: Lazio corsara. Il derby emiliano è del Sassuolo Serie A Women, 13ª giornata: Lazio corsara. Il derby emiliano è del Sassuolo
Serie A Women, 13ª giornata: Lazio avanti a Genova. Derby ancora sullo 0-0 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio avanti a Genova. Derby ancora sullo 0-0
Milan Women, arriva a titolo definitivo Mawa Sesay: accordo fino al giugno 2029 UfficialeMilan Women, arriva a titolo definitivo Mawa Sesay: accordo fino al giugno 2029
Serie A, fra poco in campo Genoa-Lazio e Sassuolo-Parma: le formazioni ufficiali Serie A, fra poco in campo Genoa-Lazio e Sassuolo-Parma: le formazioni ufficiali
Due big match d'alta classifica e uno scontro salvezza. Ecco la 13ª di Serie A Women... Due big match d'alta classifica e uno scontro salvezza. Ecco la 13ª di Serie A Women
Roma Femminile, ceduta in prestito Mia Pante ai canadese dei Vancouver Rise UfficialeRoma Femminile, ceduta in prestito Mia Pante ai canadese dei Vancouver Rise
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, si punta a blindare anche Leao. Gimenez resta un obiettivo per la difesa. Kolo Muani, la Juventus ci riproverà. Celik altra idea per la fascia. Yildiz: accordo trovato per il rinnovo
Le più lette
1 Juventus-Lazio, le probabili formazioni: Spalletti ritrova Yildiz, Conceicao in dubbio
2 Scadenze 2026, chi è da tenere d'occhio? Vlahovic e Dybala i top della Serie A
3 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Zaragoza con Soule dietro all'inamovibile Malen
4 Svincolati FC, i migliori giocatori ancora senza squadra. Sterling la stella
5 Genoa-Napoli, le probabili formazioni: Amorim può esordire, Conte ritrova Rrahmani
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juve, dopo Yildiz rinnova Spalletti? “Elkann lo sento spesso, se me lo sarà meritato come Kenan…”
Immagine top news n.1 Juventus, le prime parole di Yildiz dopo il rinnovo: "Qui sono felice, insieme faremo grandi cose"
Immagine top news n.2 Juventus, Yildiz a sorpresa in conferenza stampa: Comolli annuncia (in italiano) il rinnovo
Immagine top news n.3 Roma, in sette si allenano a parte a due giorni dal Cagliari: anche Dybala e Ferguson
Immagine top news n.4 Lazio, Sarri risponde a Fabiani: "Squadra non indebolita? Di sicuro è meno pronta di prima"
Immagine top news n.5 Inter, c'è l'accordo per il rinnovo di Chivu: contratto fino al 2028. I dettagli della trattativa
Immagine top news n.6 Juventus, contratto fino al 2030 e ingaggio più che triplicato: è il giorno della firma di Yildiz
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di tutte le gare del 24° turno
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.2 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.3 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.4 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, i convocati di Baroni per la trasferta di Firenze: Simeone e altri quattro recuperati
Immagine news Serie A n.2 Parma, i convocati di Cuesta per il derby col Bologna: assente Estevez
Immagine news Serie A n.3 Juve, Elkann presente nel giorno di Kenan Yildiz: John alla Continassa in elicottero
Immagine news Serie A n.4 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 24^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Kenan Yildiz rinnova fino al 2030: i numeri del turco in maglia bianconera
Immagine news Serie A n.6 Runjaic: "All'ultimo contro la Roma Zaniolo poteva calciare, ma sono felice della sua reazione"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 23ª giornata: i finali dei match delle 15. Al Venezia il big match. La Samp è viva
Immagine news Serie B n.2 Palermo-Empoli, le formazioni ufficiali: Inzaghi ne cambia uno. Dionisi invece 3
Immagine news Serie B n.3 Serie B, 23ª giornata: i parziali dei match delle 15. Avanti Catanzaro e Juve Stabia
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Okwonkwo messo fuori lista: preferito Tsadjout al nigeriano
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro-Reggiana, le formazioni ufficiali: Aquilani ritrova Cissè. Dionigi cambia
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol-Carrarese, le formazioni ufficiali: una novità per parte negli schieramenti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 25ª giornata: i finali dei match delle 14:30. Vittorie importanti per Cittadella e Casertana
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 25ª giornata: i parziali dei match delle 14:30. Sotto Foggia e Cosenza
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, spunta un altro candidato alla panchina: l'ex Spezia Luca D'Angelo
Immagine news Serie C n.4 Triestina, accordo sui debiti: la nuova proprietà paga l’80% e allontana il rischio fallimento
Immagine news Serie C n.5 Benevento, vittoria sul Picerno e futuro Floro Flores: il tecnico apre al rinnovo con Vigorito
Immagine news Serie C n.6 Colpo in prospettiva per il Livorno: ecco il difensore classe 2006 Nikita Shchepetkin
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Udinese, precedenti a basso punteggio al Via del Mare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Parma, crisi rossoblù mai ducali non vincono al "Dall'Ara" dal 2012
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Torino, granata corsari al "Franchi" una volta nelle ultime 15
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: Como-Juve finisce 0-2. Bianconere al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: Como Women-Juventus 0-1 al 45'. Carbonell a segno
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio corsara. Il derby emiliano è del Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio avanti a Genova. Derby ancora sullo 0-0
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan Women, arriva a titolo definitivo Mawa Sesay: accordo fino al giugno 2029
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A, fra poco in campo Genoa-Lazio e Sassuolo-Parma: le formazioni ufficiali
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano